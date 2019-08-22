Над Донецком подняли флаг России

ДОНЕЦК, 22 авг — РИА Новости. На центральной площади Донецка вывесили российский триколор, передает корреспондент РИА Новости.
Так в самопровозглашенной Донецкой народной республике решили отметить День Государственного флага России.
"Инициатива вывесить триколор принадлежит гражданам ДНР. <...> Это хорошая инициатива, и местные власти не против. Наш курс не изменился с 2014 года, когда мы сделали свой выбор в сторону России. Донбасс сделал этот выбор", — сказал РИА Новости представитель общественного движения "Донецкая республика".
Он добавил, что в честь Дня Государственного флага России в центре Донецка планируется праздничный митинг, на котором будут присутствовать спикер народного совета ДНР и другие официальные лица.
ДНР, как и Луганская народная республика, заявила о независимости весной 2014 года, после госпереворота на Украине. В апреле того же года киевские власти начали военную операцию против самопровозглашенных республик. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.