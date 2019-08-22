Над Донецком подняли флаг России

ДОНЕЦК, 22 авг — РИА Новости. На центральной площади Донецка вывесили российский триколор, передает корреспондент РИА Новости.

Так в самопровозглашенной Донецкой народной республике решили отметить День Государственного флага России.

"Инициатива вывесить триколор принадлежит гражданам ДНР. <...> Это хорошая инициатива, и местные власти не против. Наш курс не изменился с 2014 года, когда мы сделали свой выбор в сторону России. Донбасс сделал этот выбор", — сказал РИА Новости представитель общественного движения "Донецкая республика".

Он добавил, что в честь Дня Государственного флага России в центре Донецка планируется праздничный митинг, на котором будут присутствовать спикер народного совета ДНР и другие официальные лица.