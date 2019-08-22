СК начал проверку после схода вагонов грузового поезда в Пермском крае

ПЕРМЬ, 22 авг - РИА Новости. Уральским следственным управлением на транспорте СК России организована доследственная проверка из-за схода вагонов грузового поезда на перегоне Кишерть - Шумково в Пермском крае, сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, в четверг около 4.00 (2.00 мск) на 1562 километре 8 и 9 пикетов перегона Кишерть - Шумково Свердловской железной дороги с рельсов сошли четыре грузовых вагона. Как отмечают СК, в результате происшествия никто не пострадал, повреждено около 60 метров железнодорожного полотна.

"По данному факту Уральским следственным управлением на транспорте СК России проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.