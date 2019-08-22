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РИА Новости

В Хабаровском крае женщину оштрафовали за продажу песка вместо красной икры

11:35 22.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКрасная икра
Красная икра
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Красная икра . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 22 авг - РИА Новости. Ванинский районный суд Хабаровского края приговорил местную жительницу к штрафу в размере 15 тысяч рублей за продажу проводнику поезда контейнеров с песком вместо красной икры, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Следствие установило, что в сентябре 2018 года жительница села Тулучи на железнодорожной станции под видом красной икры продала проводнику поезда сообщением Советская Гавань - Владивосток 12 пластиковых контейнеров, наполненных песком. Ущерб потерпевшей составил 24 тысячи рублей. Транспортные полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
Красная икра
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"С учетом позиции государственного обвинителя Ванинской транспортной прокуратуры суд прекратил уголовное дело и назначил подсудимой судебный штраф в размере 15 тысяч рублей. Постановление суда вступило в законную силу", - говорится в сообщении.
Как уточнили в прокуратуре, женщина также вернула потерпевшей уплаченные за "икру" деньги.
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