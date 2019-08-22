В Хабаровском крае женщину оштрафовали за продажу песка вместо красной икры

ХАБАРОВСК, 22 авг - РИА Новости. Ванинский районный суд Хабаровского края приговорил местную жительницу к штрафу в размере 15 тысяч рублей за продажу проводнику поезда контейнеров с песком вместо красной икры, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Следствие установило, что в сентябре 2018 года жительница села Тулучи на железнодорожной станции под видом красной икры продала проводнику поезда сообщением Советская Гавань - Владивосток 12 пластиковых контейнеров, наполненных песком. Ущерб потерпевшей составил 24 тысячи рублей. Транспортные полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

"С учетом позиции государственного обвинителя Ванинской транспортной прокуратуры суд прекратил уголовное дело и назначил подсудимой судебный штраф в размере 15 тысяч рублей. Постановление суда вступило в законную силу", - говорится в сообщении.