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РИА Новости

Российский эксперт назвал последствия выхода США из СНВ-3

11:30 22.08.2019
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© Fotolia / Sandra ManskeПентагон
Пентагон
© Fotolia / Sandra Manske
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. США выйдут из договора СНВ-3, после чего Пентагон развернёт глобальную систему противоракетной обороны, такое мнение высказал РИА Новости в четверг член Общественного совета при Минобороны РФ, директор Центра анализа международной торговли оружием Игорь Коротченко.
СНВ-3 – это договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, его срок истекает 5 февраля 2021 года.
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"Стоит ожидать, что США выйдут из договора СНВ-3, и тогда Пентагон развернёт глобальную систему противоракетной обороны. Несмотря на то, что развертывание систем ПРО не регламентировалось договором СНВ-3, это тот фактор, который влияет на наши переговорные позиции", - сказал Коротченко.
Поэтому, по его словам, основная задача России - попытаться удержать США в рамках СНВ-3.

"Если США выйдут из этого договора, то, на мой взгляд, вряд ли предложат нам более конкурентоспособный и жизненный формат ограничения ядерных вооружений, чем действующий договор".

Игорь Коротченко, главный редактор журнала Национальная оборона
Игорь Коротченко
Член Общественного совета при Минобороны РФ, директор Центра анализа международной торговли оружием
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