Российский эксперт назвал последствия выхода США из СНВ-3

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. США выйдут из договора СНВ-3, после чего Пентагон развернёт глобальную систему противоракетной обороны, такое мнение высказал РИА Новости в четверг член Общественного совета при Минобороны РФ, директор Центра анализа международной торговли оружием Игорь Коротченко.

СНВ-3 – это договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, его срок истекает 5 февраля 2021 года.

"Стоит ожидать, что США выйдут из договора СНВ-3, и тогда Пентагон развернёт глобальную систему противоракетной обороны. Несмотря на то, что развертывание систем ПРО не регламентировалось договором СНВ-3, это тот фактор, который влияет на наши переговорные позиции", - сказал Коротченко.

Поэтому, по его словам, основная задача России - попытаться удержать США в рамках СНВ-3.