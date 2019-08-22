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РИА Новости

Большинство россиян гордятся и восхищаются госсимволикой, показал опрос

11:25 22.08.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПразднование Дня государственного флага России
Празднование Дня государственного флага России
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Большинство россиян испытывают гордость, восхищение или симпатию при виде государственной символики России, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, большинство россиян испытывают гордость, восхищение или симпатию, когда слышат государственный гимн (85%), видят государственный флаг (84%) и государственный герб (80%).
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Как указано в опросе, из всех государственных символов знакомы наибольшему числу россиян цвета российского флага (87%), однако в правильном порядке их смогли назвать 50% опрошенных - чаще других без ошибок назвали цвета флага и их расположение представители молодежной аудитории от 18 до 24 лет (72%) и от 25 до 34 лет (63%), а также респонденты с высшим образованием (55%). Знают цвета государственного флага, но указали неверный порядок их расположения 37% россиян. Лишь 9% назвали все неверное, 4% - затруднились ответить.
Отмечается, что 73% россиян известно, что изображено на гербе нашей страны, при этом чаще других смогли описать, что на нем изображено, респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (82%), от 25 до 34 лет (76%) и от 35 до 44 лет (79%), а также граждане с высшим образованием (82%), лишь 17% назвали другой неверный вариант.
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По результатам исследования, первую строчку из слов государственного гимна в точности воспроизвели 17% россиян, преимущественно 18-24-летние (42%) и 25-34-летние граждане (35%). Назвали неверный вариант 40% граждан, а 42% затруднились с ответом и не смогли вспомнить первую строчку гимна.
Помимо этого, опрос показал, что 53% респондентов считают недопустимым ни при каких обстоятельствах незнание государственной символики, 20% опрошенным все равно (они считают, что это частное дело каждого), 19% придерживаются мнения, что иногда это может быть допустимо, а 6% считают это нормальным.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 августа среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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ВЦИОММоскваРоссияОбщество
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