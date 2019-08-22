Врачи рассказали о состоянии найденной в нижегородском лесу девочки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Девочка, найденная в лесу спустя трое суток, в пятницу может быть переведена из отделения интенсивной терапии в обычное отделение, ее состояние не внушает больших опасений, заявил журналистам главный врач Нижегородской детской областной клинической больницы Олег Кадников.

Утром 22 августа силами санитарной авиации девочку доставили в Нижний Новгород из центральной районной больницы Вознесенска, где она провела минувшую ночь, для дальнейшего обследования и лечения.

"Девочка провела практически более 3 суток в лесу, один на один с диким лесом и с его обитателями. Очень удивительно, что она в том состоянии, в котором мы ее увидели, - она в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, и это хорошо. Безусловно, здесь свой вклад внесли наши коллеги из Вознесенского района, которые ночью работали с ребенком, ликвидировали обезвоживание, изменения уровня сахара в крови, которые были вызваны и обезвоживанием, и стрессовым состоянием и вообще теми условиями, в которых она была эти дни", - сказал Кадников.

По его словам, сейчас ребенок находится в отделении интенсивной терапии для того, чтобы как можно быстрее оценить ее состояние. Врачи намерены провести все необходимые обследования и в случае, если будут обнаружены какие-либо нарушения, даже не связанные с проведенными днями в лесу, их будут устранять.

"Скорее всего, она попадет в обычное отделение уже завтра утром. Думаю, что беспокойства о жизни ребенка быть не должно на сегодняшний день, ну и о здоровье тоже, потому что я убежден, мы этого ребенка выпишем абсолютно здоровым", - подчеркнул главврач больницы.

Он отметил, что для детей в возрасте 3-5 лет эмоциональный фактор является одним из основных. "Это "зеркало" того, что происходит внутри организма ребенка, это именно то проявление, по которому можно судить о многом. На данный момент, как не удивительно, состояние ребенка и в этом отношении тоже не вызывает каких-то больших опасений. Конечно, она переживала испуги, страхи, может, даже были паники за эти трое с лишним суток. Сейчас ребенок достаточно спокоен, не паникует, не плачет, в ясном сознании", - отметил Кадников.