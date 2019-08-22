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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии найденной в нижегородском лесу девочки

11:18 22.08.2019 (обновлено: 23:18 22.08.2019)
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© Fotolia / rogerphotoВрачи
Врачи
© Fotolia / rogerphoto
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Девочка, найденная в лесу спустя трое суток, в пятницу может быть переведена из отделения интенсивной терапии в обычное отделение, ее состояние не внушает больших опасений, заявил журналистам главный врач Нижегородской детской областной клинической больницы Олег Кадников.
Утром 22 августа силами санитарной авиации девочку доставили в Нижний Новгород из центральной районной больницы Вознесенска, где она провела минувшую ночь, для дальнейшего обследования и лечения.
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"Девочка провела практически более 3 суток в лесу, один на один с диким лесом и с его обитателями. Очень удивительно, что она в том состоянии, в котором мы ее увидели, - она в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, и это хорошо. Безусловно, здесь свой вклад внесли наши коллеги из Вознесенского района, которые ночью работали с ребенком, ликвидировали обезвоживание, изменения уровня сахара в крови, которые были вызваны и обезвоживанием, и стрессовым состоянием и вообще теми условиями, в которых она была эти дни", - сказал Кадников.
По его словам, сейчас ребенок находится в отделении интенсивной терапии для того, чтобы как можно быстрее оценить ее состояние. Врачи намерены провести все необходимые обследования и в случае, если будут обнаружены какие-либо нарушения, даже не связанные с проведенными днями в лесу, их будут устранять.
"Скорее всего, она попадет в обычное отделение уже завтра утром. Думаю, что беспокойства о жизни ребенка быть не должно на сегодняшний день, ну и о здоровье тоже, потому что я убежден, мы этого ребенка выпишем абсолютно здоровым", - подчеркнул главврач больницы.
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Он отметил, что для детей в возрасте 3-5 лет эмоциональный фактор является одним из основных. "Это "зеркало" того, что происходит внутри организма ребенка, это именно то проявление, по которому можно судить о многом. На данный момент, как не удивительно, состояние ребенка и в этом отношении тоже не вызывает каких-то больших опасений. Конечно, она переживала испуги, страхи, может, даже были паники за эти трое с лишним суток. Сейчас ребенок достаточно спокоен, не паникует, не плачет, в ясном сознании", - отметил Кадников.
Пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района в минувшее воскресенье, а нашли ее только в среду. В масштабных поисках задействовали тысячу человек, в том числе военных, спасателей и волонтеров, использовались беспилотники, тепловизоры и авиация. Поздно вечером в среду девочку нашли волонтеры в буреломе примерно в двух километрах от деревни.
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"Нашли!". Как спасли пропавшую в лесу пятилетнюю ЗаринуВолонтеры нашли пятилетнюю Зарину в нижегородском лесу. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, она находится в больнице под наблюдением врачей. Поиски Зарины продолжались трое суток. В них приняли участие около тысячи человек: поисковые отряды "Лиза Алерт" и "Рысь", силы МЧС, МВД, Росгвардии и Следственного комитета.
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