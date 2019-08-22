На Koktebel Jazz Party выступят ведущие джазмены России и мира

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. До начала самого яркого ежегодного события в культурной жизни Крыма — До начала самого яркого ежегодного события в культурной жизни Крыма — международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party — осталось не более суток. С 23 по 25 августа на черноморском побережье выступят ведущие джазмены России и мира, а также популярные представители смежных музыкальных жанров.

В этом году фестиваль пройдет на пяти площадках: к традиционным Главной и Волошинской сценам, коктебельским аквапарку и дельфинарию добавится новая сцена "Таврида-Арт".

В первый день на Главной сцене выступят Dave Yarden Band (США), россияне Guru Groove Foundation и Алексей Кузнецов, а также легендарный американский горнист Рэнди Брекер в сопровождении биг-бенда Сергея Головни.

Субботние хедлайнеры фестиваля — Nils Wülker Band (Германия), россияне Billy's Band и Юлия Чичерина и знаменитая джазовая певица из США Шарон Кларк. В заключительный день свои сеты на Главной сцене представят пианист Даниил Крамер (Россия), французы Lamuzegeule, международный коллектив Якова Окуня и американский блюз-бенд популярного гитариста Селвина Берчвуда.

Кроме того, на разных площадках KJP-2019 зрителей ждут выступления московской джаз-фанк группы Snake Steak, скрипача-импровизатора Феликса Лахути и его коллектива UNIVERSALOVE, квартета К.И.М.М. с участием выдающегося гитариста, советского и российского джаза Алексея Кузнецова, звезды шоу "Голос.Дети" Ярославы Дегтяревой, многообещающей самарской джазовой исполнительницы Сандры Фракенберг и многих других.

Концерты на основной сцене будут начинаться в 19:00 и заканчиваться около полуночи. Послушать выступления участников фестиваля в дельфинарии можно будет в 14:00, на Волошинской сцене — с 15:00, в аквапарке — в 17:00.

В общей сложности организаторы привезли и смонтировали 20 тонн звукового и светового оборудования мощностью в тысячи киловатт, которое поможет создать неповторимую атмосферу праздника джаза на открытом воздухе. Для удобства посетителей на сайте KJP размещена карта с обозначением всех площадок и основных сервисов на них.

Билеты на фестиваль можно приобрести на сайте concert.ru, а также в дни мероприятия в кассах на его площадках. Стоимость входных билетов — 500 рублей, в партер — 1000 рублей.

Помимо музыкальной части программы, 24 августа гости фестиваля, крымские волонтеры и местные жители примут участие в забеге, во время которого соберут мусор в самых популярных туристических местах Коктебеля.

Экологическая акция, призванная привлечь внимание к проблемам охраны окружающей среды, пройдет на KJP третий год подряд, но впервые — в стремительно набирающем популярность формате плоггинга. Это новое движение, объединяющее бег трусцой со сбором мусора. Поскольку в процессе постоянно приходится наклоняться, поднимать мусор и снова бежать дальше, плоггинг представляет собой более разнообразные тренировки по сравнению с обычными пробежками.

Кроме того, состоится волейбольный турнир KOKTEBEL JAZZ PARTY CUP 2019 . В нем смогут принять участие все желающие: для этого нужно предварительно зарегистрироваться в группе во "ВКонтакте" или непосредственно на волейбольной площадке.

KJP-2019 проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня" и холдинга ВГТРК. Музыкальный партнер фестиваля — Радио Jazz. Региональным партнером выступает ИД "Собака Крым", специальным партнером — компания "Смоленские бриллианты".

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя мероприятию, сегодня занимающему место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете.

В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал президент России Владимир Путин.