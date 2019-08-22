Девочка, три дня блуждавшая в лесу, попросила у волонтеров "пить и тортик"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Пятилетняя девочка, найденная в лесу спустя трое суток, сразу же попросила у волонтеров "пить и тортик", сообщила РИА Новости информационный координатор поисково-спасательной группы "Рысь" Надежда Ермолаева.

"Когда ребята нашли девочку, она была довольно активной, в сознании. Она просила сладкого. Сказала, что хочет "воды и тортик", - рассказала Ермолаева.

Она добавила, что нашедших девочку волонтеров переполняют эмоции. "После того, как девочку передали врачам, ребята буквально рухнули спать от усталости. Сегодня им много звонят, благодарят и поздравляют", - сказала волонтер.

Пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района в минувшее воскресенье, а нашли ее только в среду. В масштабных поисках задействовали тысячу человек, в том числе военных, спасателей и волонтеров, использовались беспилотники, тепловизоры и авиация. Поздно вечером в среду девочку нашли волонтеры в буреломе примерно в двух километрах от деревни.