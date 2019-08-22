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РИА Новости

Девочка, три дня блуждавшая в лесу, попросила у волонтеров "пить и тортик"

11:15 22.08.2019 (обновлено: 23:17 22.08.2019)
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© Depositphotos / Ale-ksЛес
Лес
© Depositphotos / Ale-ks
Лес. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Пятилетняя девочка, найденная в лесу спустя трое суток, сразу же попросила у волонтеров "пить и тортик", сообщила РИА Новости информационный координатор поисково-спасательной группы "Рысь" Надежда Ермолаева.
"Когда ребята нашли девочку, она была довольно активной, в сознании. Она просила сладкого. Сказала, что хочет "воды и тортик", - рассказала Ермолаева.
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Она добавила, что нашедших девочку волонтеров переполняют эмоции. "После того, как девочку передали врачам, ребята буквально рухнули спать от усталости. Сегодня им много звонят, благодарят и поздравляют", - сказала волонтер.
Пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района в минувшее воскресенье, а нашли ее только в среду. В масштабных поисках задействовали тысячу человек, в том числе военных, спасателей и волонтеров, использовались беспилотники, тепловизоры и авиация. Поздно вечером в среду девочку нашли волонтеры в буреломе примерно в двух километрах от деревни.
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"Нашли!". Как спасли пропавшую в лесу пятилетнюю ЗаринуВолонтеры нашли пятилетнюю Зарину в нижегородском лесу. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, она находится в больнице под наблюдением врачей. Поиски Зарины продолжались трое суток. В них приняли участие около тысячи человек: поисковые отряды "Лиза Алерт" и "Рысь", силы МЧС, МВД, Росгвардии и Следственного комитета.
Утром 22 августа силами санитарной авиации девочка была доставлена в Нижний Новгород для дальнейшего обследования и лечения в Нижегородской детской областной клинической больнице. После первого осмотра врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести близкое к удовлетворительному.
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