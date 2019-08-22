Пентагон расторг контракт с Boeing по компонентам ракетных перехватчиков

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Министерство обороны США объявило о расторжении контакта с корпорацией Boeing по созданию компонентов ракетных перехватчиков, на который потрачено более одного миллиарда долларов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление ведомства.
"Иногда программы развития сталкиваются с проблемами. Проявив должную осмотрительность, мы решили, что путь, по которому мы следуем, не принесет результатов, поэтому мы больше не следуем по этому пути", - заявил заместитель министра обороны США Майкл Гриффин.
Пентагон расторг контракт потому, что проблемы с проектированием в рамках проекта были настолько серьезными, что их устранение было бы очень затратным, отмечает агентство. Как заявил официальный представитель Пентагона Марк Райт, подробности о технических проблемах, из-за которых проект был приостановлен, не будут разглашаться "в связи с секретным характером программы". Как заявил неназванный представитель Пентагона агентству Рейтер, США нуждаются в разработке средств поражения нового поколения, чтобы противостоять нынешним и будущим технологическим достижениям таких стран, как КНДР и Иран.
В начале года президент США Дональд Трамп представил обновленную стратегию по развитию ПРО и расставил приоритеты нынешней администрации с учетом новых вызовов и угроз, включая Россию. В документе подчеркивается, что американская противоракетная оборона должна противостоять гиперзвуковым и крылатым ракетам, которые разрабатывают РФ и КНР.
В обновленной стратегии отмечается, что Пентагон уже разрабатывает образцы лазерных вооружений для космических беспилотных аппаратов, которые смогут уничтожать ракеты-носители на начальном этапе их движения. Согласно документу, среди новых мер - 20 новых станций перехвата, которые будут размещены на Аляске наряду с новыми радарами для обнаружения ракет. Также Пентагон не исключает возможной доработки самолета пятого поколения F-35 Lightning II для перехвата баллистических ракет на начальной стадии.