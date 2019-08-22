Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T11:08Z
https://ria.ru/20190822/1557775032.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149729/67/1497296718_0:0:3845:2163_1036x0_80_0_0_43d84504fdd80bf98dd94e29b275f921.jpg
РИА Новости

Пентагон расторг контракт с Boeing по компонентам ракетных перехватчиков

11:08 22.08.2019
684
CC BY 2.0 / La Citta Vita / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / La Citta Vita / Пентагон
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Министерство обороны США объявило о расторжении контакта с корпорацией Boeing по созданию компонентов ракетных перехватчиков, на который потрачено более одного миллиарда долларов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление ведомства.
"Иногда программы развития сталкиваются с проблемами. Проявив должную осмотрительность, мы решили, что путь, по которому мы следуем, не принесет результатов, поэтому мы больше не следуем по этому пути", - заявил заместитель министра обороны США Майкл Гриффин.
Пентагон расторг контракт потому, что проблемы с проектированием в рамках проекта были настолько серьезными, что их устранение было бы очень затратным, отмечает агентство. Как заявил официальный представитель Пентагона Марк Райт, подробности о технических проблемах, из-за которых проект был приостановлен, не будут разглашаться "в связи с секретным характером программы". Как заявил неназванный представитель Пентагона агентству Рейтер, США нуждаются в разработке средств поражения нового поколения, чтобы противостоять нынешним и будущим технологическим достижениям таких стран, как КНДР и Иран.
В начале года президент США Дональд Трамп представил обновленную стратегию по развитию ПРО и расставил приоритеты нынешней администрации с учетом новых вызовов и угроз, включая Россию. В документе подчеркивается, что американская противоракетная оборона должна противостоять гиперзвуковым и крылатым ракетам, которые разрабатывают РФ и КНР.
В обновленной стратегии отмечается, что Пентагон уже разрабатывает образцы лазерных вооружений для космических беспилотных аппаратов, которые смогут уничтожать ракеты-носители на начальном этапе их движения. Согласно документу, среди новых мер - 20 новых станций перехвата, которые будут размещены на Аляске наряду с новыми радарами для обнаружения ракет. Также Пентагон не исключает возможной доработки самолета пятого поколения F-35 Lightning II для перехвата баллистических ракет на начальной стадии.
Международная космическая станция
21 августа, 03:07РИА Новости
Источник: Boeing отложила испытательные запуски кораблей Starliner к МКС
6151000
Обсудить 0
Дональд ТрампРейтерМинистерство обороны СШАF-35МоскваРоссияСШАAssociated PressВ мире
Рекомендуем
здание Пентагона в штате Виргиния в США
Эксперт прокомментировал идею Пентагона о продлении СНВ-3
РИА
Новости
Вид на Пентагон
В Совфеде прокомментировали идеи главы Пентагона о продлении СНВ-3
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков указал Зеленскому на политический вес Украины после слов о G8
Пентагон
Российский эксперт назвал последствия выхода США из СНВ-3
Лента
новостей
Флаги стран-участниц саммита G7
Украинское посольство в США обратилось к лидерам G7 из-за России
Сирийские правительственные войска в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Дамаск открыл гуманитарный коридор в Идлибе для мирных жителей
Участник протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне
Источник рассказал о последствиях жесткого Brexit для мировой экономики
Штаб-квартира Министерства обороны США
Глава Пентагона назвал сроки создания гиперзвукового оружия
Президент РФ Владимир Путин перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Британский телеканал снимет фильм о Владимире Путине
Иранский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Бавар-373
Роухани заявил, что иранский ЗРК "Бавар-373" близок к С-400
Здание Пентагона. Архивное фото
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Саммит Группы восьми (G8) в Италии
Евросоюз выступил против возвращения России в G8, сообщил источник
Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией
Турция не покинет окруженный сирийской армией наблюдательный пункт в Идлибе
Вид города Приштина
Косовские депутаты проголосовали за роспуск парламента
Армия САР заняла Хан-Шейхун
Сирийская армия заняла крупнейший оплот террористов в Идлибе Хан-Шейхун
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
Лента новостейМолния