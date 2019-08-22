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РИА Новости
Культура

Названы самые популярные песни лета в Москве

11:07 22.08.2019 (обновлено: 11:50 22.08.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковОтдыхающие в Парке Горького в Москве
Отдыхающие в Парке Горького в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Самым популярным летним треком в Москве стала композиция "Bad guy" молодой американской исполнительницы Билли Айлиш, в пятерку главных хитов вошли также песни "Life" певицы Zivert и "Грустный дэнс" дуэта Artik & Asti, сообщает пресс-служба сервиса "Яндекс.Музыка".
Как уточнили в пресс-службе, на сервисе появился специальный городской плейлист Москвы, который собран из 50 наиболее популярных песен за последний сезон. Список обновляется раз в месяц.
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"Самым популярным летним хитом в Москве стал гимн крутого нрава 17-летней американской певицы Billie Eilish "Bad guy". Эта же композиция возглавила плейлисты Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Перми, Уфы и Челябинска", - рассказали в пресс-службе.
На втором месте списка оказалась песня "Life" певицы Zivert, на третьем - "Грустный дэнс" Artik & Asti и Артёма Качера. Четвертую строчку занимает "Девочка-война" рэп-дуэта HammAli & Navai, замыкает пятерку лидеров "Витаминка" Тимы Белорусских.
"Выяснилось, что москвичи слушали летом не только новинки, но и ностальгировали под старые добрые рок-хиты: "Numb" Linkin Park, "Believer" Imagine Dragons, "Выхода нет" группы "Сплин" и "Лесник" "Короля и Шута", - добавляется в сообщении.
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