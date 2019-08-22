Минувшая ночь в Москве стала самой теплой в августе

"В ночь на 22 августа на станции ВДНХ минимальная температура составила +18,6 градуса, в центре города было почти 20 градусов. Эта ночь оказалась самой теплой в текущем месяце", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ночь на 22 августа стала не только самой теплой в этом месяце, но вошла в топ-3 самых теплых ночей лета 2019 года. Теплее ночью было лишь 22 и 23 июня. В этот день самая высокая минимальная температура наблюдалась в 2007 году, тогда столбики термометров показывали 19,8 градуса тепла.