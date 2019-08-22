В Москве полиция задержала похоронщика-миллионера

"Мужчина совместно с неустановленными лицами осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по предоставлению ритуальных услуг населению без регистрации юридического лица, используя при этом реквизиты, печати, штампы организаций, деятельность которых на сегодняшний день прекращена", - рассказала Волк.

Отмечается, что он работал в одном из столичных моргов при больнице. Только по черновым записям, изъятым у него во время обысков, полицейские подсчитали, что за несколько месяцев в 2018 году мужчина заработал более 13 миллионов рублей.