В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев

Сирийские беженцы возвращаются из Ливана в родные дома в поселении Бейт-Джинн. Архивное фото

Сирийские беженцы возвращаются из Ливана в родные дома в поселении Бейт-Джинн

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Более 1,3 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 372 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 506 человек (женщин – 152, детей – 258), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 866 человек (женщин – 260, детей – 442)", - говорится в бюллетене.

Кроме того, в места постоянного проживания внутри страны за сутки вернулись четыре сирийца.

За прошедшие сутки российской стороной в населенном пункте Тарин провинции Хомс проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям Сирии выданы 500 продовольственных наборов общим весом порядка 2,4 тонны.