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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев

11:01 22.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСирийские беженцы возвращаются из Ливана в родные дома в поселении Бейт-Джинн
Сирийские беженцы возвращаются из Ливана в родные дома в поселении Бейт-Джинн
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Сирийские беженцы возвращаются из Ливана в родные дома в поселении Бейт-Джинн. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Более 1,3 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 372 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 506 человек (женщин – 152, детей – 258), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 866 человек (женщин – 260, детей – 442)", - говорится в бюллетене.
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Кроме того, в места постоянного проживания внутри страны за сутки вернулись четыре сирийца.
За прошедшие сутки российской стороной в населенном пункте Тарин провинции Хомс проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям Сирии выданы 500 продовольственных наборов общим весом порядка 2,4 тонны.
Инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали два гектара территории в населенных пунктах Эль-Харра и Джасим провинции Дераа, а также Дума провинции Дамаск. Обнаружено и уничтожено 24 взрывоопасных предмета.
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Война в СирииДумаЦентр по примирению в СирииХомс (мухафаза)Деръа (город)СирияРоссияДамаск (город)Ливан
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