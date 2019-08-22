В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о трамвае, ехавшем без водителя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №2 Кировского района Екатеринбурга приговорил водителя трамвая, который самостоятельно ездил по городу и в итоге столкнулся с другим трамваем, в результате чего пассажир последнего получил серьезные травмы, к ограничению свободы на один год, сообщает в четверг прокуратура Свердловской области.

"Суд назначил женщине-водителю трамвая наказание в виде ограничения свободы на срок один год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок шесть месяцев. В счет компенсации морального вреда в пользу потерпевшего взыскано 400 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу", - говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых сообщал, что инцидент произошел 17 июля 2018 года. Женщина-водитель трамвая обнаружила неисправность электронного регулятора, из-за чего не смогла продолжить движение по маршруту. По согласованию с диспетчером было принято решение о буксировке вагона до станции "Шарташ". Однако водитель нарушила правила безопасности, покинула кабину без установки противооткатного башмака, считает следствие.