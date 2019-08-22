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РИА Новости

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о трамвае, ехавшем без водителя

11:01 22.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №2 Кировского района Екатеринбурга приговорил водителя трамвая, который самостоятельно ездил по городу и в итоге столкнулся с другим трамваем, в результате чего пассажир последнего получил серьезные травмы, к ограничению свободы на один год, сообщает в четверг прокуратура Свердловской области.
"Суд назначил женщине-водителю трамвая наказание в виде ограничения свободы на срок один год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок шесть месяцев. В счет компенсации морального вреда в пользу потерпевшего взыскано 400 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу", - говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых сообщал, что инцидент произошел 17 июля 2018 года. Женщина-водитель трамвая обнаружила неисправность электронного регулятора, из-за чего не смогла продолжить движение по маршруту. По согласованию с диспетчером было принято решение о буксировке вагона до станции "Шарташ". Однако водитель нарушила правила безопасности, покинула кабину без установки противооткатного башмака, считает следствие.
В итоге трамвай начал движение без водителя в кабине, набрав скорость в пределах 55 километров в час, а затем столкнулся со стоявшим трамваем. В последнем находился пассажир, который получил серьезные травмы. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".
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Валерий ГорелыхСвердловская областьЕкатеринбургРоссияПроисшествия
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