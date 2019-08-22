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РИА Новости

Число подтвержденных случаев сибирской язвы в Армении достигло восьми

10:52 22.08.2019
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцАвтомобили скорой помощи и полиции в Армении
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении
© Sputnik / Асатур Есаянц
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 22 ав- РИА Новости. Количество лабораторно подтвержденных случаев сибирской язвы в Армении достигло восьми, сообщили в четверг в пресс-службе Минздрава страны.
Ранее в ведомстве заявили о случаях сибирской язвы в селе Геховит (в 130 километрах от Еревана – ред.), возбудитель болезни был выявлен у пяти граждан.
"Сибирская язва подтверждена еще у троих жителей села Геховит Гегаркуникской области. В целом в селе зарегистрированы восемь лабораторно подтвержденных случаев этой болезни", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Ранее в Минздраве сообщили, что в село выехали специалисты Национального центра по контролю и профилактике заболеваний. Там проводятся совместные профилактические работы. Население оповещается о медико-гигиенических аспектах здорового образа жизни.
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Сибирская язва - острое инфекционное заболевание из группы зоонозов, характеризующееся лихорадкой, поражением лимфатического аппарата и сильной интоксикацией. В зависимости от формы болезни летальность достигает почти 100%.
Источник инфекции - домашние животные (крупный рогатый скот, овцы, козы, верблюды, свиньи). Заражение человека чаще осуществляется контактным путем (при разделке туш животных, обработке шкур) и при употреблении в пищу продуктов, загрязненных спорами, а также через воду, почву, мех и так далее.
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Минздрав АрменииЕреванАрменияПроисшествия
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