Число подтвержденных случаев сибирской язвы в Армении достигло восьми

ЕРЕВАН, 22 ав- РИА Новости. Количество лабораторно подтвержденных случаев сибирской язвы в Армении достигло восьми, сообщили в четверг в пресс-службе Минздрава страны.

Ранее в ведомстве заявили о случаях сибирской язвы в селе Геховит (в 130 километрах от Еревана – ред.), возбудитель болезни был выявлен у пяти граждан.

"Сибирская язва подтверждена еще у троих жителей села Геховит Гегаркуникской области. В целом в селе зарегистрированы восемь лабораторно подтвержденных случаев этой болезни", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Ранее в Минздраве сообщили, что в село выехали специалисты Национального центра по контролю и профилактике заболеваний. Там проводятся совместные профилактические работы. Население оповещается о медико-гигиенических аспектах здорового образа жизни.

Сибирская язва - острое инфекционное заболевание из группы зоонозов, характеризующееся лихорадкой, поражением лимфатического аппарата и сильной интоксикацией. В зависимости от формы болезни летальность достигает почти 100%.