В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 31 случай нарушения режима прекращения огня, Турция - семь, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 31 факт открытия огня в провинциях: Алеппо – 12, Идлиб – четыре, Латакия – 14, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано семь фактов открытия огня в провинции Идлиб", - говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.