Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T12:50Z
https://ria.ru/20190822/1557774289.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155489/63/1554896351_0:44:2887:1668_1036x0_80_0_0_cb24da9065c95edc689d1e813a053bb5.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Архиепископ "новой церкви" Украины заявил, что Филарет подал на него в суд

10:52 22.08.2019 (обновлено: 12:50 22.08.2019)
1599
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФиларет Денисенко
Филарет Денисенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Филарет Денисенко. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины, "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря заявил, что раскольник Филарет Денисенко подал против него иск.

"Под суд — не страшный, а Шевченковский районный…", — написал он в Facebook.

Уточняется, что речь идет о "защите чести и достоинства".
По словам Зори, против него уже подавали подобные иски мужской монастырь при Киево-Печерской лавре и Союз православных журналистов, но заявители проиграли.

"Новая церковь" Украины

В декабре 2018 года в Киеве состоялся так называемый объединительный собор, на котором была образована "новая церковь" Украины. Это произошло в результате слияния двух действовавших в стране неканонических церковных структур. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко.
Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Почётный патриарх Православной церкви Украины Филарет на заседании Верховной рады
4 июля, 17:53Религия и мировоззрение
Филарет сравнил себя с Христом, а главу "новой церкви" Украины — с Иудой
Шестого января 2019-го константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя.
В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.

Позиция Денисенко

Уже через несколько месяцев после передачи томоса предстоятель бывшей неканонической церкви раскольник Филарет Денисенко заявил, что "новая церковь" разделилась, и обвинил Думенко в нарушении договоренностей, достигнутых в рамках так называемого объединительного собора.
Недавно Филарет сообщил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей.
Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата". Позже начался процесс, направленный на ликвидацию структуры раскольника.
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
27 июня, 08:00Религия и мировоззрение
Этот томос уже сломался. Как раскалываются раскольники на Украине
6462012
Обсудить 5
Религия и мировоззрениеЕвстратий ЗоряЕпифаний ДуменкоСитуация вокруг УПЦРаскольник Филарет ( Денисенко)Русская православная церковьКиевУкраина
Рекомендуем
Саммит Группы восьми (G8) в Италии
Евросоюз выступил против возвращения России в G8, сообщил источник
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Захарова прокомментировала заявление Зеленского о возвращении России в G8
Здание Пентагона. Архивное фото
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Сирийские правительственные войска в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Идлибский котел. Что даст армии Асада контроль над Хан-Шейхуном
Лента
новостей
Женщина в парандже
Вместо загса - вторая жена. Как "оформляют" внебрачных детей
Первые кадры из освобожденного Хан-Шейхуна
Корреспондент РИА Новости первым из журналистов побывал в Хан-Шейхуне
Протестующий в Кашмире прыгает на машину индийской полиции
Британия добилась в Кашмире своего — и проиграла
Президент США Дональд Трамп
Трамп приглашает Путина в G8 и вычеркивает Украину из истории
Армия САР заняла Хан-Шейхун
Сирийская армия заняла крупнейший оплот террористов в Идлибе Хан-Шейхун
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
"Не хотят, ну и не надо". Нужна ли России "Большая семерка"
Петр Порошенко и министр иностранных дел Украины Павел Климкин
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Открытие стены Виктора Цоя в Екатеринбурге
Тайная жизнь Высоцкого и Цоя: России пора использовать супероружие
Военнослужащие армии Украины
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Крестовая сопка во Владивостоке
Ветер сломал одну из старейших достопримечательностей Владивостока
Опубликовано видео ужасающих повреждений Титаника
Опубликовано видео разрушающегося на дне Атлантики "Титаника"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
Лента новостейМолния