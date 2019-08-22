Архиепископ "новой церкви" Украины заявил, что Филарет подал на него в суд

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины, "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря заявил, что раскольник Филарет Денисенко подал против него иск.

"Под суд — не страшный, а Шевченковский районный…", — написал он в Facebook .

Уточняется, что речь идет о "защите чести и достоинства".

По словам Зори, против него уже подавали подобные иски мужской монастырь при Киево-Печерской лавре и Союз православных журналистов, но заявители проиграли.

"Новая церковь" Украины

В декабре 2018 года в Киеве состоялся так называемый объединительный собор, на котором была образована "новая церковь" Украины. Это произошло в результате слияния двух действовавших в стране неканонических церковных структур. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко.

Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.

Шестого января 2019-го константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя.

В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.

Позиция Денисенко

Уже через несколько месяцев после передачи томоса предстоятель бывшей неканонической церкви раскольник Филарет Денисенко заявил, что "новая церковь" разделилась, и обвинил Думенко в нарушении договоренностей, достигнутых в рамках так называемого объединительного собора.

Недавно Филарет сообщил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей.