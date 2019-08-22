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РИА Новости
Республика Татарстан

Медведев в Казани посетит церемонию открытия WorldSkills Competition

10:46 22.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Казани примет участие в церемонии открытия мирового первенства профессионального мастерства WorldSkills Competition, а также встретится с представителями сборной России, сообщили в пресс-службе российского правительства.
Мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Competition пройдет в Казани 22-27 августа. Ожидается, что его участниками станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях — до 25 лет) из 65-70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тысяч посетителей.

"Двадцать второго августа в Казани Дмитрий Медведев примет участие в торжественной церемонии открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills и встретится с участниками-членами национальной сборной России по профессиональному мастерству WorldSkills", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава правительства посетит Казанский техникум информационных технологий и связи, где ознакомится с работой тренировочного полигона по компетенциям "Веб-дизайн и разработка", "Программные решения для бизнеса", "Мобильная робототехника".
Кроме того, в рамках поездки запланирована встреча Медведева с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым и президентом WorldSkills International Саймоном Бартли.
Добавляется, что в мероприятиях примут участие зампредседателя правительства Татьяна Голикова, министр просвещения Ольга Васильева, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также представители профильных федеральных органов исполнительной власти.
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WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ.
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Республика ТатарстанДмитрий МедведевРоссияКазаньОбщество
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