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РИА Новости
Война в Сирии

Дамаск открыл гуманитарный коридор в Идлибе для мирных жителей

10:45 22.08.2019 (обновлено: 11:02 22.08.2019)
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© AFP 2019Сирийские правительственные войска в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Сирийские правительственные войска в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб
© AFP 2019
ДАМАСК, 22 авг – РИА Новости. Сирийские власти объявили в четверг об открытии гуманитарного коридора для мирных жителей, желающих выйти из части провинции Идлиб, удерживаемой террористическими группировками, заявили в МИД САР.
"Сирия открыла гуманитарный коридор в деревне Суран на севере провинции Хама под защитой сирийской армии, чтобы граждане, желающие покинуть территории, подконтрольные террористам, смогли это сделать", - цитирует пресс-служба ведомства заявление МИД.
Сирийские правительственные войска в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб
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Отмечается, что все потребности граждан будут удовлетворены, а гуманитарный коридор нацелен на "уменьшение страданий сирийцев".
Правительственная армия САР заняла Хан-Шейхун, сейчас в городе проводится зачистка и разминирование, сообщил ранее в четверг РИА Новости сирийский полевой источник.
В среду вечером сирийская армия замкнула кольцо осады вокруг городов Латмане, Кафр-Зейта, Латмин и Мурик на севере провинции Хама к югу от города Хан-Шейхун, заявил РИА Новости местный военный источник.
После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу "режим прекращения огня". Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.
Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в том районе.
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