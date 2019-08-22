Дамаск открыл гуманитарный коридор в Идлибе для мирных жителей

ДАМАСК, 22 авг – РИА Новости. Сирийские власти объявили в четверг об открытии гуманитарного коридора для мирных жителей, желающих выйти из части провинции Идлиб, удерживаемой террористическими группировками, заявили в МИД САР.

"Сирия открыла гуманитарный коридор в деревне Суран на севере провинции Хама под защитой сирийской армии, чтобы граждане, желающие покинуть территории, подконтрольные террористам, смогли это сделать", - цитирует пресс-служба ведомства заявление МИД.

Отмечается, что все потребности граждан будут удовлетворены, а гуманитарный коридор нацелен на "уменьшение страданий сирийцев".

Правительственная армия САР заняла Хан-Шейхун, сейчас в городе проводится зачистка и разминирование, сообщил ранее в четверг РИА Новости сирийский полевой источник.

В среду вечером сирийская армия замкнула кольцо осады вокруг городов Латмане, Кафр-Зейта, Латмин и Мурик на севере провинции Хама к югу от города Хан-Шейхун, заявил РИА Новости местный военный источник.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу "режим прекращения огня". Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.