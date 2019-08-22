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РИА Новости

Источник сообщил о конфликте в кузбасском селе с участием цыган

10:42 22.08.2019 (обновлено: 12:48 22.08.2019)
21845
© Фото : страница "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" во ВКонтактеПолиция в селе Подгорное
Полиция в селе Подгорное
© Фото : страница "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" во ВКонтакте
КЕМЕРОВО, 22 авг — РИА Новости. Участниками конфликтной ситуации в селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района были примерно 15 человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Кемеровской области.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Подгорном более 100 мужчин собрались возле дома, принадлежащего большому цыганскому семейству, чтобы устроить самосуд. Причиной послужило то, что цыгане якобы стали приставать к девушкам, за них вступились знакомые парни, началась драка, несколько человек получили ножевые ранения.
По словам собеседника агентства, цифра в 100 человек "вообще не соответствует действительности". "Около 15 человек там было, и они пытались поговорить, выяснить отношения. Цыган немного проживает, в двух деревнях всего всего 25 цыган. Там нет засилья, ни цыганских таборов, ничего такого. Там дежурят ППС и ГИБДД в целях недопущения обострения конфликта", — сказал он.
Что касается драки, то, по данным источника, "из медучреждения поступила информация, что доставили двух раненых мужчин". "Был конфликт бытовой, почти все были пьяные, и они практически все ранее судимые", — добавил он.
В администрации Ленинск-Кузнецкого района сообщили, что глава района вместе с заместителем выехали на место. Других комментариев от администрации района РИА Новости получить не удалось.
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КемеровоЛенинск-КузнецкийКемеровская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Да ну что такое опять! Опять наговаривают на несчастных, всеми гонимых. Цыганские парни всего лишь хотели русским девушкам погадать, поиграть на семиструнке и немножко покатать на ворованных лошадях, а тут вон что раздули.
22 августа, 11:36
Naum Vygodsky
30160006
Цыгане торгуют наркотой и делятся с прибылью с полицаями, поэтому их и защищают.
22 августа, 12:12
dgoncovch
1102005
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