Источник сообщил о конфликте в кузбасском селе с участием цыган

КЕМЕРОВО, 22 авг — РИА Новости. Участниками конфликтной ситуации в селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района были примерно 15 человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Кемеровской области.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Подгорном более 100 мужчин собрались возле дома, принадлежащего большому цыганскому семейству, чтобы устроить самосуд. Причиной послужило то, что цыгане якобы стали приставать к девушкам, за них вступились знакомые парни, началась драка, несколько человек получили ножевые ранения.

По словам собеседника агентства, цифра в 100 человек "вообще не соответствует действительности". "Около 15 человек там было, и они пытались поговорить, выяснить отношения. Цыган немного проживает, в двух деревнях всего всего 25 цыган. Там нет засилья, ни цыганских таборов, ничего такого. Там дежурят ППС и ГИБДД в целях недопущения обострения конфликта", — сказал он.

Что касается драки, то, по данным источника, "из медучреждения поступила информация, что доставили двух раненых мужчин". "Был конфликт бытовой, почти все были пьяные, и они практически все ранее судимые", — добавил он.