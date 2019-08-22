Поклонская раскритиковала реакцию Зеленского на идею вернуть Россию в G8

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, связавший вхождение России в G8 и "возвращение" Крыма, воспринимает крымчан как разменную монету, заявила депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение главы Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. В свою очередь Зеленский отметил, что возвращение России в G8 станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.

"Призывать использовать целый народ в качестве разменной монеты это не "высокая дипломатия", а игра в "Монополию" или базар в колхозе, конечно, не уровень для президента, даже неопытного", - сказала РИА Новости Поклонская.

По ее словам, Россия занимает высокое место в повестке дня международной дипломатии прежде всего потому, что заставляет считаться со своими интересами, Украине следовало бы "перестать быть управляемым извне, пока еще существующим государством".