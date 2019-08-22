В Хабаровске завели дело на пенсионера, обстрелявшего детей пластилином

ХАБАРОВСК, 22 авг - РИА Новости. Административное дело завели на хабаровского пенсионера, который выстрелил затвердевшим пластилином из трубки-плевалки в компанию шумевших во дворе подростков, сообщает в четверг УМВД России по Хабаровскому краю.

"В отношении нарушителя участковые полиции составили протокол об административных правонарушениях по статье 6.1.1 Кодекса РФ "Побои". Материал передан в мировой суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в июле этого года компания подростков играла во дворе дома на улице Тихоокеанской в Хабаровске. 70-летний пенсионер, посчитавший игру слишком шумной, сделал им замечание, но они продолжили играть. Вскоре 12-летняя девочка почувствовала боль в спине. Осмотрев это место, дети заметили рану. Медпомощь ей не понадобилась. Полиция установила, что мужчина выстрелил в сторону детей из духовой трубки затвердевшим пластилином, чтобы проучить их.