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РИА Новости

В Хабаровске завели дело на пенсионера, обстрелявшего детей пластилином

10:39 22.08.2019 (обновлено: 10:41 22.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 22 авг - РИА Новости. Административное дело завели на хабаровского пенсионера, который выстрелил затвердевшим пластилином из трубки-плевалки в компанию шумевших во дворе подростков, сообщает в четверг УМВД России по Хабаровскому краю.
"В отношении нарушителя участковые полиции составили протокол об административных правонарушениях по статье 6.1.1 Кодекса РФ "Побои". Материал передан в мировой суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в июле этого года компания подростков играла во дворе дома на улице Тихоокеанской в Хабаровске. 70-летний пенсионер, посчитавший игру слишком шумной, сделал им замечание, но они продолжили играть. Вскоре 12-летняя девочка почувствовала боль в спине. Осмотрев это место, дети заметили рану. Медпомощь ей не понадобилась. Полиция установила, что мужчина выстрелил в сторону детей из духовой трубки затвердевшим пластилином, чтобы проучить их.
Наказание по этой статье предусматривает административный штраф от 5 до 30 тысяч рублей либо административный арест на срок от 10 до 15 суток.
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