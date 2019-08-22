В Екатеринбурге проводят проверку после избиения актеров "Коляда-театра"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге проводит проверку по факту избиения двух актеров "Коляда-театра" прямо на выходе из учреждения, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе УМВД по городу.
"Соответствующие заявления поступили сегодня ночью в отдел полиции №1. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к инциденту. Пострадавшие направлены на прохождение судебно-медицинского освидетельствования для установления тяжести причиненного вреда здоровью", - сообщили в полиции.
Ранее местное издание e1 сообщило, что актеров "Коляда-театра" Тараса Поддубного и Мурада Халимбекова избили в ночь на четверг на выходе из театра.
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