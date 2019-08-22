В Екатеринбурге проводят проверку после избиения актеров "Коляда-театра"

"Соответствующие заявления поступили сегодня ночью в отдел полиции №1. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к инциденту. Пострадавшие направлены на прохождение судебно-медицинского освидетельствования для установления тяжести причиненного вреда здоровью", - сообщили в полиции.