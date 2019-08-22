В Госдуме предложили снизить НДФЛ для многодетных матерей

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев направил предложил первому вице-премьеру, главе Минфина Антону Силуанову рассмотреть возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц для многодетных матерей, пишет "Российская газета".
По его словам, было бы справедливо снизить ставку с 13 до четырех процентов.
Кроме того, мерой поддержки может стать снижение стандартного налогового вычета.
"На содержание детей и обеспечение их всеми нуждами денег просто не хватает".
Депутат призвал провести эксперимент в регионах, где многодетные семьи находятся в зоне риска, в том числе в Хакасии, Забайкальской и Курганской областях.
Он напомнил, что, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 51 процент многодетных семей находятся за чертой бедности.