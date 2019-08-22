Продлен прием заявок на конкурс проектов волонтеров в сфере культуры

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Прием заявок на конкурс флагманских проектов общественного движения "Волонтеры культуры" продлен до 26 августа, сообщает портал "Добровольцы России".

Представить свою инициативу можно в одной из четырех номинаций: социокультурные и творческие проекты; волонтерские проекты, реализуемые совместно и/или в учреждениях культуры; проекты в сфере сохранения культурного наследия; проекты, направленные на организацию туристических маршрутов и формирование культурных пространств в населенных пунктах.

По итогам лучшие проекты будут предложены в качестве социальной франшизы регионам России, получат поддержку в реализации, а также смогут привлечь к участию еще больше активистов со всей страны. Авторы и лидеры инициатив пройдут обучающие программы, в том числе посредством системы наставничества, что позволит им повысить свои компетенции и профессиональные навыки.

Награждение лауреатов состоится в рамках окружного форума добровольцев Южного и Поволжского федеральных округов в Ростове-на-Дону 10‒13 сентября.