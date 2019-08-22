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РИА Новости
Школа волонтера

Продлен прием заявок на конкурс проектов волонтеров в сфере культуры

10:39 22.08.2019
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПродлен прием заявок на конкурс проектов волонтеров в сфере культуры
Продлен прием заявок на конкурс проектов волонтеров в сфере культуры
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Прием заявок на конкурс флагманских проектов общественного движения "Волонтеры культуры" продлен до 26 августа, сообщает портал "Добровольцы России".
Представить свою инициативу можно в одной из четырех номинаций: социокультурные и творческие проекты; волонтерские проекты, реализуемые совместно и/или в учреждениях культуры; проекты в сфере сохранения культурного наследия; проекты, направленные на организацию туристических маршрутов и формирование культурных пространств в населенных пунктах.
По итогам лучшие проекты будут предложены в качестве социальной франшизы регионам России, получат поддержку в реализации, а также смогут привлечь к участию еще больше активистов со всей страны. Авторы и лидеры инициатив пройдут обучающие программы, в том числе посредством системы наставничества, что позволит им повысить свои компетенции и профессиональные навыки.
Стартует конкурс проектов волонтеров в сфере культуры
31 июля, 15:58Школа волонтера
Стартует конкурс проектов волонтеров в сфере культуры
Награждение лауреатов состоится в рамках окружного форума добровольцев Южного и Поволжского федеральных округов в Ростове-на-Дону 10‒13 сентября.
Общественное движение "Волонтеры культуры" существует в России с 2018 года. Основные направления его деятельности – добровольчество в учреждениях культуры, сохранение и продвижение культурного наследия, реализация творческих проектов в социальной сфере, в том числе арт-терапия, организация волонтерских программ крупных культурных событий, организация туристических маршрутов и культурных пространств в городах страны.
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