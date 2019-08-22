В историческом центре Тулы пройдет фестиваль "Сладкая Россия"

Спасская башня Тульского кремля (на первом плане) и Крестовоздвиженская площадь

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Фестиваль "Сладкая Россия" впервые пройдет в историческом центре Тулы в субботу, сообщает пресс-служба аппарата правительства Тульской области.

В рамках мероприятия будут организованы ярмарка-продажа сладостей и гастрономических шедевров русской кухни, дегустации, мастер-классы, тематические программы и ряд других тематических площадок для местных жителей и гостей города.

Так, на улице Металлистов все желающие смогут узнать секрет приготовления традиционного тульского пряника, научиться лепить булочки-веневки, а также попробовать пирожки с крапивой, крапивный чай и Одоевское варенье.

В фестивале также примут участие творческие коллективы, представители региональных музеев, тульские рестораторы. Посетить праздник и приобрести сладости можно будет с 12.00 до 18.00.