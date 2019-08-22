Координаторы движения "Волонтеры культуры" определены в восьми регионах РФ

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В восьми субъектах страны определены координаторы общественного движения "Волонтеры культуры", которые в течение этого года будут поддерживать развитие добровольчества в сфере культуры в своих регионах, сообщает портал "Добровольцы России".
Основные задачи координаторов – создание условий для развития и укрепления добровольчества в сфере культуры и формирование регионального сообщества волонтеров, которые реализуют волонтерские инициативы в субъектах страны.
Подать заявку на участие в отборе мог любой желающий, интересующийся добровольчеством в сфере культуры, а также обладающий знаниями, опытом работы или участия в общественных организациях и развития волонтерских инициатив.
В результате комплексного отбора были отобраны восемь представителей из Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Московской, Новосибирской и Тюменской областей, Республики Крым и Ставропольского края, которые станут лидерами движения у себя в регионах.
Помимо этого в ближайшее время в субъектах РФ будут созданы волонтерские центры в сфере культуры, которые будут открыты на базе образовательных и общественных организаций, а также учреждений культуры. Их деятельность будет направлена на восстановление объектов культурного наследия, реализацию творческих проектов и волонтерских программ крупных мероприятий, разработку туристических маршрутов и организацию культурных пространств в городах страны.