Мэр польского города осудил ресторатора, назвавшего украинцев "недолюдьми"

ВАРШАВА, 22 авг – РИА Новости. Ресторатор в польском городе Гдыня назвал украинцев "недолюдьми", мэр города его осуждает, сообщает Ресторатор в польском городе Гдыня назвал украинцев "недолюдьми", мэр города его осуждает, сообщает Gazeta Wyborcza

По данным издания, владелец одного из рыбных ресторанов в Гдыне, что на севере страны, разместил в Facebook объявление о поиске повара, снабдив его комментарием "Внимание. Никаких украинцев или иных подобных".

На замечание о том, что его объявление имеет признаки ксенофобии, он ответил: "Клиентов мы уважаем, недолюдей – нет".

Подобное поведение руководства ресторана осудил мэр Гдыни Вайцех Шчурек. "Такие слова не имеют права произноситься в нашем публичном пространстве, и, в частности, в столь открытом и современном городе, как Гдыня", - сказал он журналистам.