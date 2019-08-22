Мэр польского города осудил ресторатора, назвавшего украинцев "недолюдьми"

ВАРШАВА, 22 авг – РИА Новости. Ресторатор в польском городе Гдыня назвал украинцев "недолюдьми", мэр города его осуждает, сообщает Gazeta Wyborcza.
По данным издания, владелец одного из рыбных ресторанов в Гдыне, что на севере страны, разместил в Facebook объявление о поиске повара, снабдив его комментарием "Внимание. Никаких украинцев или иных подобных".
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На замечание о том, что его объявление имеет признаки ксенофобии, он ответил: "Клиентов мы уважаем, недолюдей – нет".
Подобное поведение руководства ресторана осудил мэр Гдыни Вайцех Шчурек. "Такие слова не имеют права произноситься в нашем публичном пространстве, и, в частности, в столь открытом и современном городе, как Гдыня", - сказал он журналистам.
При этом для встречи с журналистами Шчурек специально выбрал украинский ресторан, которым руководит украинец, проживающий в Гдыне.