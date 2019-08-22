На Камчатке вулкан Карымский выбросил третий за сутки столб пепла

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 авг — РИА Новости. Вулкан Карымский на Камчатке выбросил третий за два дня столб пепла, его высота составила до 2,5 километра над уровнем моря, сообщает группа наблюдения за вулканической активностью "KVERT" Института сейсмологии и вулканологии ДВО РАН.

Ранее сообщалось, что на Карымском были зафиксированы два пепловых выброса на высоту 2,5 и 6 тысяч метров над уровнем моря.

"На Карымском снова произошел пепловый выброс. Его высота составила до 2,5 тысячи метров над уровнем моря. Шлейф распространился на 490 километров в юго-западном направлении от вулкана в сторону Авачинского залива", — говорится в сообщении.

По данным краевого главка МЧС, пеплопадов в населённых пунктах Камчатского края не зарегистрировано.