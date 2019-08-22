Во Франции один человек погиб при пожаре в здании рядом с больницей

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Один человек погиб, восемь получили ранения в результате пожара в десятиэтажном здании, расположенном рядом с больницей французского города Кретей недалеко от Парижа, сообщает телеканал Один человек погиб, восемь получили ранения в результате пожара в десятиэтажном здании, расположенном рядом с больницей французского города Кретей недалеко от Парижа, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на пожарных.

Возгорание возникло около 23 часов в среду по местному времени (00.00 мск) на одном из верхних этажей здания, где проживают люди, работающие в больнице, впоследствии пламя охватило все десять этажей. На место происшествия выехали более сотни пожарных, в ночь на четверг им удалось взять пожар под контроль.

VIDEO - Les images de l'incendie d'un immeuble de l'hôpital Henri-Mondor à Créteil filmées par les pompiers https://t.co/eHhLwCccoX pic.twitter.com/wi1ObF83hL — BFMTV (@BFMTV) 22 августа 2019 г.

По данным телеканала, из восьми пострадавших - 4 пожарные и их жизни ничего не угрожает. Всего из-за пожара экстренные службы эвакуировали из здания около 50 человек.