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РИА Новости

Во Франции один человек погиб при пожаре в здании рядом с больницей

10:10 22.08.2019
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© AFP 2019 / Geoffroy Van Der HasseltПожар в десятиэтажном здании, расположенном рядом с больницей французского города Кретей. 22 августа 2019
Пожар в десятиэтажном здании, расположенном рядом с больницей французского города Кретей. 22 августа 2019
© AFP 2019 / Geoffroy Van Der Hasselt
Пожар в десятиэтажном здании, расположенном рядом с больницей французского города Кретей. 22 августа 2019
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Один человек погиб, восемь получили ранения в результате пожара в десятиэтажном здании, расположенном рядом с больницей французского города Кретей недалеко от Парижа, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на пожарных.
Возгорание возникло около 23 часов в среду по местному времени (00.00 мск) на одном из верхних этажей здания, где проживают люди, работающие в больнице, впоследствии пламя охватило все десять этажей. На место происшествия выехали более сотни пожарных, в ночь на четверг им удалось взять пожар под контроль.
По данным телеканала, из восьми пострадавших - 4 пожарные и их жизни ничего не угрожает. Всего из-за пожара экстренные службы эвакуировали из здания около 50 человек.
На работу больницы происшествие не повлияло, так как здание, где произошел пожар, находится рядом с медицинским учреждением, но от него изолировано. Причина возгорания пока не известна.
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