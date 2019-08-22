Саудовская Аравия планирует принимать 100 миллионов туристов в год

ДОХА, 22 авг - РИА Новости. Глава совета директоров генерального управления по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии Ахмед аль-Хатыб надеется, что страна войдет в пятерку самых популярных туристических направлений в мире.

"Королевство рассчитывает, что число приезжающих туристов достигнет 100 миллионов человек в год, Саудовская Аравия способна на это... Я надеюсь, что королевство станет одним из пяти ведущих направлений в области туризма в мире", - сказал глава управления, слова которого приводит новостной портал "Хабр Аджиль".

Он призвал бизнесменов вкладывать деньги в развитие туризма.