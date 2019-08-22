Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T11:30Z
https://ria.ru/20190822/1557772160.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151189/90/1511899031_0:346:2730:1883_1036x0_80_0_0_baad219364b7f95ae658413f674dd028.jpg
РИА Новости
Туризм

Саудовская Аравия планирует принимать 100 миллионов туристов в год

10:10 22.08.2019 (обновлено: 11:30 22.08.2019)
266
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
ДОХА, 22 авг - РИА Новости. Глава совета директоров генерального управления по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии Ахмед аль-Хатыб надеется, что страна войдет в пятерку самых популярных туристических направлений в мире.
"Королевство рассчитывает, что число приезжающих туристов достигнет 100 миллионов человек в год, Саудовская Аравия способна на это... Я надеюсь, что королевство станет одним из пяти ведущих направлений в области туризма в мире", - сказал глава управления, слова которого приводит новостной портал "Хабр Аджиль".
Он призвал бизнесменов вкладывать деньги в развитие туризма.
Ахмед аль-Хатыб был назначен главой управления по туризму в конце прошлого года. Ранее, будучи главой рекреационного управления, он заявлял, что саудовские подданные тратят в год до 20 миллиардов долларов на развлечения во время поездок за рубеж, и эти деньги должны оставаться в королевстве.
Монумент шотландскому философу Дугалду Стюарту на холме Кэлтон-хилл в Эдинбурге
20 августа, 08:00Туризм
Замок на вулкане и родина Гарри Поттера. Секретные места Эдинбурга
000000
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмСаудовская Аравия
Рекомендуем
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии
Почти 400 человек не могут вылететь из Томска из-за тумана
РИА
Новости
Мужчина сидит за компьютером
Эксперты выяснили, как часто туристы выбирают маршруты по советам блогеров
Судно космической связи Космонавт Виктор Пацаев в Музее Мирового океана в Калининграде
Электронные визы в Калининград за месяц получили десять тысяч иностранцев
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи. 21 августа 2019
Стало известно, что ели Путин и Ниинисте на ужине в Хельсинки
Лента
новостей
Ресторан гостиницы Савой
АТОР: спрос на дорогие отели в России растет за счет невыездных туристов
Здание парламента Австрии в Вене
Совет по туризму Вены назвал число российских туристов, посещающих город
Прогулочные катера во время разведения Дворцового моста в Санкт-Петербурге
В Ростуризме рассказали, сколько денег россияне тратят в поездках по стране
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи. 21 августа 2019
Путин прибыл в Финляндию
Паводок в Хабаровске
Уровень Амура у Хабаровска стабилизировался
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите Группы двадцати
Глава Бразилии заявил о нехватке ресурсов для ликвидации пожаров в Амазонии
Наталия Белякова со стадом оленей на Чукотке
"Настоящие люди" и духи Чукотки. Секреты жизни на Крайнем Севере
Участники акции протеста в Гонконге. 17 августа 2019
Генконсульство России посоветовало избегать людных мест в Гонконге
Вид города Приштина
Косовские депутаты проголосовали за роспуск парламента
Американские военные в Афганистане
Двоих американских военнослужащих убили в Афганистане
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
Маас отметил важность политического диалога с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
Лента новостейМолния