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РИА Новости

Нижегородский губернатор поблагодарил участников поисков пропавшей девочки

10:02 22.08.2019 (обновлено: 23:17 22.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил участников поисков заблудившейся в лесу пятилетней девочки, которую обнаружили в буреломе спустя трое суток, сообщает пресс-служба правительства региона.
Вертолетом санавиации утром в четверг девочку доставили в Областную клиническую больницу в Нижнем Новгороде из центральной районной больницы Вознесенска, где она провела минувшую ночь.
"Спасибо всем, кто в эти дни принимал участие в поисках девочки. Тем, кто делал это по долгу службы или по зову сердца, приехав за сотни километров, чтобы помочь ребенку. Это спасение стало возможным только благодаря воле и отваге людей, которыми сегодня гордится вся Россия", - сказал губернатор.
Он пожелал девочке как можно скорее пойти на поправку, и отметил, что "сложно даже представить, сколько пережила она за это страшное время".
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"Нашли!". Как спасли пропавшую в лесу пятилетнюю ЗаринуВолонтеры нашли пятилетнюю Зарину в нижегородском лесу. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, она находится в больнице под наблюдением врачей. Поиски Зарины продолжались трое суток. В них приняли участие около тысячи человек: поисковые отряды "Лиза Алерт" и "Рысь", силы МЧС, МВД, Росгвардии и Следственного комитета.
Губернатор поручил министерству здравоохранения Нижегородской области обеспечить девочку всем необходимым лечением, а затем при необходимости провести реабилитационные мероприятия.
Пятилетняя девочка пропала после того, как ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района днем 18 августа. В масштабных поисках ребенка участвовали около тысячи человек - сотрудники СК, МВД, МЧС, военные и волонтеры. Поздно вечером в среду девочку нашли волонтеры в буреломе примерно в двух километрах от деревни.
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СК РФГлеб НикитинМВД РФМЧС РФНижегородская областьОбщество
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