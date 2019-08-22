Состояние найденной в нижегородском лесу девочки улучшилось

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг — РИА Новости. Состояние пятилетней девочки, которую нашли в лесу в Нижегородской области, улучшилось, сообщила пресс-служба правительства региона.
Ребенка обнаружили спустя трое суток поисков. При первом осмотре врачи оценили ее состояние как тяжелое, организм был сильно обезвожен.
"Сейчас проходит интенсивная терапия, интенсивный мониторинг. <...> Девочка была напугана, но мы уже видим, что она общается, разговаривает, даже играла сегодня утром в куклы", — заявил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.
Пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района в минувшее воскресенье.
Вчера, 23:01РИА Новости"Нашли!". Как спасли пропавшую в лесу пятилетнюю ЗаринуВолонтеры нашли пятилетнюю Зарину в нижегородском лесу. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, она находится в больнице под наблюдением врачей. Поиски Зарины продолжались трое суток. В них приняли участие около тысячи человек: поисковые отряды "Лиза Алерт" и "Рысь", силы МЧС, МВД, Росгвардии и Следственного комитета.
В масштабных поисках участвовали порядка тысячи человек: сотрудники Следственного комитета, МВД, регионального МЧС, военнослужащие, волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт", "Рысь", "Волонтер". Они использовали беспилотники, тепловизоры, приборы ночного видения, плавсредства и вертолеты.
Поздно вечером в среду девочку нашли волонтеры в буреломе примерно в двух километрах от деревни. Вертолетом ее доставили в больницу.