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РИА Новости

Состояние найденной в нижегородском лесу девочки улучшилось

10:01 22.08.2019 (обновлено: 23:14 22.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг — РИА Новости. Состояние пятилетней девочки, которую нашли в лесу в Нижегородской области, улучшилось, сообщила пресс-служба правительства региона.
Ребенка обнаружили спустя трое суток поисков. При первом осмотре врачи оценили ее состояние как тяжелое, организм был сильно обезвожен.

"Сейчас проходит интенсивная терапия, интенсивный мониторинг. <...> Девочка была напугана, но мы уже видим, что она общается, разговаривает, даже играла сегодня утром в куклы", — заявил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района в минувшее воскресенье.
Нашли!. Как спасли пропавшую в лесу пятилетнюю Зарину
Вчера, 23:01РИА Новости
"Нашли!". Как спасли пропавшую в лесу пятилетнюю ЗаринуВолонтеры нашли пятилетнюю Зарину в нижегородском лесу. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, она находится в больнице под наблюдением врачей. Поиски Зарины продолжались трое суток. В них приняли участие около тысячи человек: поисковые отряды "Лиза Алерт" и "Рысь", силы МЧС, МВД, Росгвардии и Следственного комитета.
В масштабных поисках участвовали порядка тысячи человек: сотрудники Следственного комитета, МВД, регионального МЧС, военнослужащие, волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт", "Рысь", "Волонтер". Они использовали беспилотники, тепловизоры, приборы ночного видения, плавсредства и вертолеты.
Поздно вечером в среду девочку нашли волонтеры в буреломе примерно в двух километрах от деревни. Вертолетом ее доставили в больницу.
Спасение пятилетней девочки, пропавшей в Нижегородской области
Вчера, 01:43РИА Новости
Момент спасения пропавшей в Нижегородской области девочки сняли на видео
2896214103
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Нижний НовгородНижегородская областьОбщество
Популярные комментарии
Отличная новость!!!! Какие детишки героические! Три дня одна сидела в лесу в пять лет. Я взрослая тетка наверно б с ума сошла от страха! Дай Бог ей здоровья и счастья!
22 августа, 10:59
mmirnvas
2400100
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Спасение пятилетней девочки, пропавшей в Нижегородской области
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