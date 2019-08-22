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РИА Новости

Отряд кораблей во главе с РК "Маршал Устинов" вошел в Средиземное море

09:56 22.08.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРакетный крейсер "Маршал Устинов"
Ракетный крейсер Маршал Устинов
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Ракетный крейсер "Маршал Устинов". Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Отряд кораблей Северного флота во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов" вошел в Средиземное море, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.
"Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов" вошёл в Средиземное море через Гибралтарский пролив", - заявил он.
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По его словам, североморцы выполнят ряд военно-дипломатических задач, совершат деловые заходы в порты средиземноморских стран, проведут оборонительные учения, в том числе вместе с кораблями других флотов ВМФ России.
Серга напомнил, что "Маршал Устинов" вышел из главной базы Северного флота Североморска 3 июля для участия в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После парада его экипаж принял участие в учении ВМФ "Океанский щит-2019". За это время корабль прошёл около семи тысяч морских миль.
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Вадим СергаМаршал Устинов (крейсер)Средиземное мореСеверный флот ВМФ РоссииБезопасность
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