Отряд кораблей во главе с РК "Маршал Устинов" вошел в Средиземное море

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Отряд кораблей Северного флота во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов" вошел в Средиземное море, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.
"Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов" вошёл в Средиземное море через Гибралтарский пролив", - заявил он.
По его словам, североморцы выполнят ряд военно-дипломатических задач, совершат деловые заходы в порты средиземноморских стран, проведут оборонительные учения, в том числе вместе с кораблями других флотов ВМФ России.
Серга напомнил, что "Маршал Устинов" вышел из главной базы Северного флота Североморска 3 июля для участия в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После парада его экипаж принял участие в учении ВМФ "Океанский щит-2019". За это время корабль прошёл около семи тысяч морских миль.