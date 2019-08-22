Отряд кораблей во главе с РК "Маршал Устинов" вошел в Средиземное море

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Отряд кораблей Северного флота во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов" вошел в Средиземное море, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

"Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов" вошёл в Средиземное море через Гибралтарский пролив", - заявил он.

По его словам, североморцы выполнят ряд военно-дипломатических задач, совершат деловые заходы в порты средиземноморских стран, проведут оборонительные учения, в том числе вместе с кораблями других флотов ВМФ России.