СК возбудил дело о покушении на убийство после поджога мужчины в Москве

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после поджога одним мужчины другого на юге Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

В среду на Касимовской улице неизвестный облил жидкостью мужчину и поджег, после чего скрылся с места происшествия. ГУМВД сообщало о задержании двух подозреваемых и госпитализации пострадавшего.

По данным СК, двое мужчин, ранее незнакомых друг с другом, поссорились, после чего один из них взял пластиковую канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил соперника и поджог его. Пострадавший получил термические ожоги 2 и 3 степени.