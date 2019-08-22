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РИА Новости

СК возбудил дело о покушении на убийство после поджога мужчины в Москве

09:46 22.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после поджога одним мужчины другого на юге Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
В среду на Касимовской улице неизвестный облил жидкостью мужчину и поджег, после чего скрылся с места происшествия. ГУМВД сообщало о задержании двух подозреваемых и госпитализации пострадавшего.
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По данным СК, двое мужчин, ранее незнакомых друг с другом, поссорились, после чего один из них взял пластиковую канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил соперника и поджог его. Пострадавший получил термические ожоги 2 и 3 степени.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "покушение на убийство"... Задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступления, 1982 года рождения", - сказала Иванова.
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Следственный комитет РФМоскваПроисшествия
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