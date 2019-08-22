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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская армия заняла крупнейший оплот террористов в Идлибе Хан-Шейхун

09:45 22.08.2019 (обновлено: 14:45 22.08.2019)
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ПРОВИНЦИЯ ИДЛИБ (Сирия), 22 авг — РИА Новости. Правительственная армия Сирии заняла Хан-Шейхун в провинции Идлиб, рассказал РИА Новости местный полевой источник.
"На данный момент проводятся операции по зачистке и разминированию", — уточнил он.
Ранее сообщалось, что войска Башара Асада взяли город под огневой контроль, заняв ключевые позиции вокруг него и отрезав пути снабжения боевиков.
Хан-Шейхун — крупнейшая база террористов на юге Идлиба.
Сирийские правительственные войска в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб
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Идлибский котел. Что даст армии Асада контроль над Хан-Шейхуном

Ситуация в провинции Идлиб

Мухафаза Идлиб остается последним оплотом террористов в Сирии. Помимо вооруженной оппозиции, там базируется "Джебхат ан-Нусра"*.
Недавно в Нур-Султане прошли переговоры по деэскалации в регионе, а второго августа в провинции вступил в силу "режим прекращения огня".
Командование вооруженных сил арабской республики заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по "сочинскому договору".
Речь идет о документе, подписанному между Москвой и Анкарой в сентябре прошлого года. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны. Турция должна была гарантировать безопасность отступления.
Пятого августа армия Асада возобновила операцию из-за невыполнения условий: бандформирования, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийских военных на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииХан-ШейхунВойна в СирииВ мире
Популярные комментарии
Молодцы! Происходит очищение Сирии от интегрированной и вскормленной на доллары американской заразы в виде банд формирований террористов!
22 августа, 09:52
Ryskin Andy
516180025958
не интересно вообще...главное для россии, что бы катар трубе в европу не проложил...потому там и сидим, в сирии...а про террористов это для бабушек.
22 августа, 10:58
ЯВЯкутский Винодел
70322086419
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