Сирийская армия заняла крупнейший оплот террористов в Идлибе Хан-Шейхун

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ПРОВИНЦИЯ ИДЛИБ (Сирия), 22 авг — РИА Новости. Правительственная армия Сирии заняла Хан-Шейхун в провинции Идлиб, рассказал РИА Новости местный полевой источник.

"На данный момент проводятся операции по зачистке и разминированию", — уточнил он.

Ранее сообщалось, что войска Башара Асада взяли город под огневой контроль, заняв ключевые позиции вокруг него и отрезав пути снабжения боевиков.

Хан-Шейхун — крупнейшая база террористов на юге Идлиба.

Ситуация в провинции Идлиб

Мухафаза Идлиб остается последним оплотом террористов в Сирии. Помимо вооруженной оппозиции, там базируется "Джебхат ан-Нусра"*.

Недавно в Нур-Султане прошли переговоры по деэскалации в регионе, а второго августа в провинции вступил в силу "режим прекращения огня".

Командование вооруженных сил арабской республики заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по "сочинскому договору".

Речь идет о документе, подписанному между Москвой и Анкарой в сентябре прошлого года. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны. Турция должна была гарантировать безопасность отступления.

Пятого августа армия Асада возобновила операцию из-за невыполнения условий: бандформирования, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийских военных на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям.