Сирийская армия заняла крупнейший оплот террористов в Идлибе Хан-Шейхун

ПРОВИНЦИЯ ИДЛИБ (Сирия), 22 авг — РИА Новости. Правительственная армия Сирии заняла Хан-Шейхун в провинции Идлиб, рассказал РИА Новости местный полевой источник.
"На данный момент проводятся операции по зачистке и разминированию", — уточнил он.
Ранее сообщалось, что войска Башара Асада взяли город под огневой контроль, заняв ключевые позиции вокруг него и отрезав пути снабжения боевиков.
Хан-Шейхун — крупнейшая база террористов на юге Идлиба.
Ситуация в провинции Идлиб
Мухафаза Идлиб остается последним оплотом террористов в Сирии. Помимо вооруженной оппозиции, там базируется "Джебхат ан-Нусра"*.
Недавно в Нур-Султане прошли переговоры по деэскалации в регионе, а второго августа в провинции вступил в силу "режим прекращения огня".
Командование вооруженных сил арабской республики заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по "сочинскому договору".
Речь идет о документе, подписанному между Москвой и Анкарой в сентябре прошлого года. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны. Турция должна была гарантировать безопасность отступления.
Пятого августа армия Асада возобновила операцию из-за невыполнения условий: бандформирования, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийских военных на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям.
*Террористическая организация, запрещенная в России.