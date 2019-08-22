Роухани заявил, что иранский ЗРК "Бавар-373" близок к С-400

"Триста семьдесят третий сильнее С-300, а к С-400 очень близок", - сказал Роухани, выступая в день оборонной промышленности Ирана.

Комплекс уже проходил испытания в 2017 году. ЗРК "Бавар-373" является разработанной и полностью спроектированной в Иране, иранские военные отмечали, что комплекс представляет более продвинутую по сравнению с С-300 систему, которая способна конкурировать с российским ЗРК.

Зенитно-ракетный комплекс с вертикальной пусковой установкой, по данным иранских СМИ, оснащен ракетами "Сайад-4" и способен поражать различные воздушные цели, в том числе истребители и "самолеты-невидимки", беспилотники, крылатые и баллистические ракеты на высоте 27 километров и на расстоянии 200 километров. При этом комплекс способен обнаруживать цели на расстоянии более 300 километров.