Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T18:59Z
https://ria.ru/20190822/1557771464.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155780/32/1557803275_0:312:3000:2000_1036x0_80_0_0_dfcdbb90ad642822da726d9aea9b700f.jpg
РИА Новости

Роухани заявил, что иранский ЗРК "Бавар-373" близок к С-400

09:39 22.08.2019 (обновлено: 18:59 22.08.2019)
3715
© REUTERS / Tasnim News AgencyИранский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373"
Иранский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Бавар-373
© REUTERS / Tasnim News Agency
ТЕГЕРАН, 22 авг – РИА Новости. Представленный официально зенитно-ракетный комплекс иранского производства "Бавар-373" сильнее российского С-300, близок к С-400, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Триста семьдесят третий сильнее С-300, а к С-400 очень близок", - сказал Роухани, выступая в день оборонной промышленности Ирана.
Зенитно-ракетный комплекс С-400
16 июля, 00:45РИА Новости
Stratfor назвала "слабые стороны" C-400
Президент Ирана в четверг утром представил комплекс "Бавар-373".
Комплекс уже проходил испытания в 2017 году. ЗРК "Бавар-373" является разработанной и полностью спроектированной в Иране, иранские военные отмечали, что комплекс представляет более продвинутую по сравнению с С-300 систему, которая способна конкурировать с российским ЗРК.
Зенитно-ракетный комплекс с вертикальной пусковой установкой, по данным иранских СМИ, оснащен ракетами "Сайад-4" и способен поражать различные воздушные цели, в том числе истребители и "самолеты-невидимки", беспилотники, крылатые и баллистические ракеты на высоте 27 километров и на расстоянии 200 километров. При этом комплекс способен обнаруживать цели на расстоянии более 300 километров.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47РИА Новости
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
32382011
Обсудить 5
Хасан РоуханиЗРК С-300С-400 «Триумф»Тегеран (город)ИранВ мире
Рекомендуем
Поиски ребенка в лесу
В нижегородском лесу нашли живой пропавшую девочку
РИА
Новости
Автомобиль скорой медицинской помощи
СМИ: сотрудник "Магнита" умер на совещании от передозировки наркотиков
Титаник в доке порта Саутгемптон перед отправлением
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях "Титаника"
Фото, опубликованное Джессикой Джордж в Twitter
Девушка без комплексов устроила селфи-фотосессию в метро и прославилась
Лента
новостей
Старший бортпроводник аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дмитрий Ивлицкий
RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника А321
Историк Зураб Гаджиев отвечает на вопросы Рамзана Кадырова
Дагестанский историк ответил Кадырову на вопросы об имаме Шамиле
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Президент США Дональд Трамп
Трамп приглашает Путина в G8 и вычеркивает Украину из истории
Армия САР заняла Хан-Шейхун
Сирийская армия заняла крупнейший оплот террористов в Идлибе Хан-Шейхун
Ирина Алашкевич
Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина
Лидию Федосееву-Шукшину ночью перевезли из Болгарии в Москву
Озеро Рупукунд
Ученые раскрыли вековую тайну Озера Скелетов
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
Скорая помощь на улице Стамбула
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Кадр из фильма Человек-паук
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
Лента новостейМолния