В Индии задержали более 90 протестующих против сноса храма известного поэта

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 авг - РИА Новости. Полиция Нью-Дели в среду вечером задержала свыше 90 человек за участие в массовых протестах против сноса храма Равидаса – знаменитого индийского поэта, мистика и религиозного реформатора 16 века, сообщает телеканал Полиция Нью-Дели в среду вечером задержала свыше 90 человек за участие в массовых протестах против сноса храма Равидаса – знаменитого индийского поэта, мистика и религиозного реформатора 16 века, сообщает телеканал NDTV

"Подобное оскорбление в адрес неприкасаемых недопустимо. Этот вопрос имеет эмоциональную составляющую. Голос выходцев из низких каст должен быть услышан", - прокомментировала лидер ведущей политической партии страны "Индийский национальный конгресс" Прянка Ганди.

Снос храма в южном предместье индийской столицы Туглакабаде санкционировал 10 августа Верховный суд республики, однако многие политические партии высказались против такого шага. Они указали на то, что святыня представляет собой огромную ценность для последователей Равидасы далитов – неприкасаемых, выходцев из низких каст – в защиту которых и выступал реформатор.

And This Is Also Delhi !!! दिल्ली के तुगलकाबाद मे कल रात को प्रर्दशन और तोडफोड... Sant #RavidasTemple demolition issue ... pic.twitter.com/naOInq2kZ0 — Supriya Bhardwaj (@Supriya23bh) August 22, 2019

Как информирует телеканал, узнав о намерении властей снести храм Равидасы, тысячи далитов прибыли в Нью-Дели из штатов Пенджаб, Раджастан, Харьяна и Уттар-Прадеш, и провели марш в защиту святыни. Их акция спровоцировала многокилометровые пробки в ряде районов города. Вслед за этим они попытались попасть в Туглакабад, на подступах к которому и прошли столкновения с полицией.

Согласно последним данным, в результате беспорядков пострадали несколько десятков человек, 15 из которых – сотрудники правоохранительных органов.