В семье Лидии Федосеевой-Шукшиной опровергли сообщения о сердечном приступе

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария Шукшина опровергла сообщения в СМИ о сердечном приступе у актрисы: она здорова и чувствует себя нормально.
Ранее в СМИ появилась информация, что Федосеева-Шукшина перенесла сердечный приступ на отдыхе в Болгарии.
"Хочу разом всех успокоить: никакого сердечного приступа не было, мама в порядке, я всегда рядом, все живы и здоровы, чего и всем желаем", — написала Шукшина в своем Instagram.
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина родилась в 1938 году, снималась в таких фильмах, как "Калина красная", "Они сражались за Родину", "Хождение по мукам", "Вам и не снилось...".