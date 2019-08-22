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РИА Новости
Краснодарский край

Представители Кубани примут участие в мировом чемпионате WorldSkills

09:21 22.08.2019 (обновлено: 10:11 22.08.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрезентация медалей чемпионата WorldSkills Kazan 2019 в Казани
Презентация медалей чемпионата WorldSkills Kazan 2019 в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Шесть студентов и выпускников колледжей и два школьника из Краснодарского края примут участие в мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills, который пройдет 22-27 августа в Казани, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.
"Благодаря своим знаниям и упорству наши ребята участвуют в мировом чемпионате "WorldSkills" в Казани. Кубанцы уже второй раз принимают участие в мировом соревновании в составе российской сборной. В позапрошлом году трое получили медальоны за профессионализм. В этот раз на ЧМ поехало уже шесть студентов и выпускников колледжей и два школьника. Они продемонстрируют свой талант, поконкурируют со сверстниками из 63 стран и регионов за звание лучшего мастера в своей специальности. И я им от всей души желаю удачи", - сказал Кондратьев.
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Глава края сообщил, что молодые участники из Краснодарского края выступят не только в традиционных компетенциях, но и презентуют свои умения в современных направлениях, таких как инженерия космических систем, мобильная робототехника, создание "умных" вещей.
"Все это отрасли будущего, которые уже покоряются мальчишкам из новороссийской гимназии, краснодарского сельхозтехникума. Значит уровень среднего профессионального образования на Кубани достаточно высок, чтобы помочь раскрыться юным талантам и обеспечить их необходимой материально–технической базой. В колледжах и техникумах готовят высококлассных специалистов, которые уже завтра смогут занять достойное место на рынке труда. И они будут востребованы. Именно с такими специалистами мы сможем повысить уровень производительности труда, оптимизировать производственные процессы, являющиеся ключевыми вопросами экономического развития", - заключил губернатор.
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Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет 22-27 августа. Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,3 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) из 63 стран. Лучших определят в 56 компетенциях. Основной площадкой соревнований станет международный выставочный центр "Казань Экспо". В общей сложности ожидается, что мероприятия чемпионата WorldSkills Kazan 2019 посетят более 200 тысяч человек. Кроме этого, планируется организовать территорию компетенций будущего FutureSkills, включающую 16 компетенций для взрослых и 12 для юниоров.
WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. В России движение охватывает все 85 регионов и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.
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Краснодарский крайWorldSkillsWorldSkills Competition-2019Вениамин КондратьевГенеральная Ассамблея ООНКраснодарский крайРоссияПарижОбщество
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