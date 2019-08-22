Ситуацию с пожаром на Канарах удалось стабилизировать

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ситуацию с природным пожаром на испанском острове Гран-Канария, одном из крупнейших в популярном среди туристов Канарском архипелаге, удалось стабилизировать, говорится в сообщении правительства региона.

Как сообщила в Twitter служба спасения Канарских островов, "пожар был стабилизирован, но не взят под контроль и может начаться заново".

Ранее сообщалось, что площадь начавшегося в субботу природного пожара на острове Гран-Канария составляет 12 тысяч гектаров, а число эвакуированных приблизилось к 10 тысячам. В среду стало известно, что 4,5 тысячи эвакуированных разрешили вернуться в свои дома.

Как заявил глава Канарских островов Анхель Виктор Торрес, по последним данным, почти 7,5 тысяч человек смогли вернуться домой. Он также выразил надежду, что оставшееся число эвакуированных смогут сделать это в ближайшие дни.