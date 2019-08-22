В Крыму прокомментировали слова Зеленского о возвращении полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал украинского президента Владимира Зеленского прекратить ставить условия и играть на теме российского статуса полуострова, так как данный вопрос закрыт и не обсуждается.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.

В свою очередь Зеленский заявил, что возвращение России в G8 станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.

"Эти деятели постоянно провоцируют вопрос Крыма и постоянно пытаются на этом играть и ставить какие-то условия. Никаких условий. Крым является составной частью Российской Федерации. Вопрос закрыт раз и навсегда. Об этом сказал президент, это записано в Конституции Российской Федерации, это все определено волеизъявлением жителей Крыма и поддержкой многомиллионного российского народа. Точка в этом вопросе, и больше к этому возвращаться не нужно", - сказал РИА Новости Фикс.

Вице-спикер призвал киевские власти прекратить транслировать навязчивую идею по возвращению Крыма, население которого навсегда связало свое будущее с Россией.

"С Крымом вопрос закрыт и не обсуждается. Относительно G8, то Россия не рвется в этот клуб по интересам. Если им нужна Россия, то нет вопросов, наша страна готова сотрудничать, но интересами государства никто торговать не собирается и выполнять какие-либо их условия", - подчеркнул вице-спикер.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.