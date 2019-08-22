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РИА Новости

В Крыму прокомментировали слова Зеленского о возвращении полуострова

09:17 22.08.2019 (обновлено: 19:59 22.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкОблако на вершине горы Аю-Даг
Облако на вершине горы Аю-Даг
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Облако на вершине горы Аю-Даг. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал украинского президента Владимира Зеленского прекратить ставить условия и играть на теме российского статуса полуострова, так как данный вопрос закрыт и не обсуждается.
Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.
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В свою очередь Зеленский заявил, что возвращение России в G8 станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.
"Эти деятели постоянно провоцируют вопрос Крыма и постоянно пытаются на этом играть и ставить какие-то условия. Никаких условий. Крым является составной частью Российской Федерации. Вопрос закрыт раз и навсегда. Об этом сказал президент, это записано в Конституции Российской Федерации, это все определено волеизъявлением жителей Крыма и поддержкой многомиллионного российского народа. Точка в этом вопросе, и больше к этому возвращаться не нужно", - сказал РИА Новости Фикс.
Вице-спикер призвал киевские власти прекратить транслировать навязчивую идею по возвращению Крыма, население которого навсегда связало свое будущее с Россией.
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"С Крымом вопрос закрыт и не обсуждается. Относительно G8, то Россия не рвется в этот клуб по интересам. Если им нужна Россия, то нет вопросов, наша страна готова сотрудничать, но интересами государства никто торговать не собирается и выполнять какие-либо их условия", - подчеркнул вице-спикер.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Ефим ФиксЭммануэль МакронG7Дональд ТрампВерховная Рада УкраиныВладимир ПутинМоскваООНРоссияСШАПолитика
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