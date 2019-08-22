Иран представил ЗРК собственного производства "Бавар-373"

ТЕГЕРАН, 22 авг – РИА Новости. Тегеран 22 августа представил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373", считающийся в Иране более продвинутой системой, чем С-300, комплекс официально был представлен в четверг в день оборонный промышленности Ирана президентом Ирана Хасаном Роухани, следует из сообщения, опубликованного на его официальном сайте.

Министр обороны Ирана Амир Хатами ранее говорил, что после официальной демонстрации комплекс будет передан силам противовоздушной обороны армии Ирана.

В течение нескольких предшествовавших дню оборонной промышленности недель Иран представил достижения в этой сфере, в том числе бронеавтомобиль "Раад".

Комплекс уже проходил испытания в 2017 году. ЗРК "Бавар-373" является разработанной и полностью спроектированной в Иране, иранские военные отмечали, что комплекс представляет более продвинутую по сравнению с С-300 систему, которая способна конкурировать российским ЗРК.