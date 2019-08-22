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РИА Новости

Четверть россиян опасаются увольнения, показал опрос

09:09 22.08.2019 (обновлено: 09:13 22.08.2019)
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© Depositphotos / V.AnisimovТрудовая книжка
Трудовая книжка
© Depositphotos / V.Anisimov
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Около четверти россиян (24%) боятся, что будут уволены, 69% считают, что найти работу в их профессиональной области сложно, показало исследование компании HeadHunter.
Отвечая на вопрос, существует ли угроза увольнения на текущем месте работы, 8% опрошенных ответили "точно да", 16% "скорее да", 32% "скорее нет", 34% "точно нет". Еще 11% не выразили однозначного мнения.
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Как показал опрос, 27% россиян считают, что найти работу в их профессиональной области будет очень сложно, 42% - что скорее сложно, 17% - скорее не сложно, 3% - просто, 11% не выразили однозначного мнения.
Респонденты также ответили на вопрос, насколько критично для них или их семей найти работу в данный момент. О том, что это очень критичный вопрос, заявили 35% респондентов, 38% отметили, что это скорее критично, 18% - что скорее не критично и 5% - что совершенно не критично. Еще 4% затруднились ответить на вопрос. Снизить свои ожидания по зарплате, чтобы сохранить работу или получить место, готовы 38% респондентов, 42% отметили, что они не готовы к этому, 20% затруднились дать ответ.
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Исследование показало, что в ближайшие три месяца 29% респондентов рассматривают возможность поиска подработки помимо основной работы, 22% скорее рассматривают такую возможность, 21% скорее не рассматривают такой вариант, 17% абсолютно не рассматривают такой вариант, 8% заявили, что у них уже есть подработка помимо основной работы.
Опрос проводился среди 19 162 российских соискателей.
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