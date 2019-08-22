Захарова прокомментировала заявление Зеленского о возвращении России в G8

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который связал вопрос о принадлежности Крыма с темой участия России в G8.

Украинский лидер написал в Facebook , что "серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии" станет возвращение Украине Крыма, прекращение боевых действий в Донбассе и освобождение задержанных украинских моряков.

"Теперь про сигналы. Их ждут от Вас. И не в соцсетях, а в реальности", — прокомментировала российский дипломат.

Она отметила, что если под "высокой дипломатией" подразумевались международные площадки, то наивысшей из них является Совбез ООН, где Россия участвует в формировании повестки и реализации мировой политики.

Захарова также напомнила, что Минские соглашения по Донбассу были поддержаны резолюцией Совета Безопасности ООН и, соответственно, Украина обязана их выполнить.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, американский лидер поднимет этот вопрос на встрече "семерки" в Биаррице.

Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия не исключает возобновления формата G8, однако это "не самоцель".