Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал об опасных инфекциях, которыми могут заразиться россияне, путешествуя по экзотическим странам, информация была опубликована на Роспотребнадзор рассказал об опасных инфекциях, которыми могут заразиться россияне, путешествуя по экзотическим странам, информация была опубликована на сайте ведомства.

"В последнее время туристов нашей страны все больше привлекают экзотические страны - Таиланд, Шри-Ланка, Конго, Вьетнам, Индия, острова Индонезии, ЮАР и многие другие страны... Самые распространенные заболевания, которыми можно заразиться во время поездки и пребывания в экзотических странах, являются: малярия; различные лихорадки; брюшной тиф; гепатит А; холера; чума", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что перед тем, как планировать отдых, стоит поинтересоваться об эпидемиологической ситуации в стране. Узнать о ней можно в туристической фирме, которая организует поездку, или на официальном сайте посольства страны. Кроме того, желательно сделать профилактические прививки против распространенных в выбранной стране инфекций.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, существует обязательный перечень прививок, без которых въезд в ряд стран невозможен (относится к странам неблагополучным по желтой лихорадке). Для въезда в такие страны необходимо сделать профилактическую прививку и получить международное свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки.

Также есть перечень стран, где прививки являются необязательными, но их наличие желательно из-за неблагоприятной инфекционной обстановки. Вакцинацию против таких болезней как брюшной тиф, столбняк, вирусные гепатиты и менингококковая инфекция можно сделать в коммерческих медицинских центрах или в центральных прививочных пунктах.