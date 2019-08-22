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РИА Новости

Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет "Ъ"

08:38 22.08.2019 (обновлено: 12:19 22.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЦистерна с топливом в терминале компании "Газпромнефть"
Цистерна с топливом в терминале компании Газпромнефть
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Министерство финансов может повысить налоговую нагрузку на всю нефтяную отрасль, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Как уточняется, это могут сделать с целью компенсировать 600 миллиардов рублей выпадающих доходов бюджета, возникающих в том случае, если "Роснефти" и "Газпром нефти" предоставят налоговые льготы для Приобского месторождения, которое считается высокообводненным, а его запасы — трудноизвлекаемыми.
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"Роснефть" разрабатывает северную часть Приобского месторождения, "Газпром нефть" — южную. Первая компания просит десятилетний вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на 46 миллиардов рублей в год, вторая же — вычет на 13,5 миллиарда рублей ежегодно с 2020-го, сообщает газета.
В Минфине уточнили, что предоставление льгот Приобскому месторождению "прорабатывается".
По словам собеседников "Коммерсанта", для компенсации ведомство рассматривает дополнительное повышение НДПИ на нефть и введение налога на попутный нефтяной газ (ПНГ) — побочный продукт добычи. Необходимый объем повышения и размер НДПИ на ПНГ не называется.
Как считают представители нефтекомпаний, при предоставлении льгот Приобскому месторождению добыча вырастет и положительно повлияет на бюджет.
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Так, первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров оценил прирост добычи на своей части Приобского месторождения за весь период льгот в 70 миллионов тонн нефти, дополнительные поступления в бюджет — в 660 миллиардов рублей. По его словам, "Роснефть" проходит "оформление получения этих стимулов в федеральных органах".
Однако представители нефтекомпаний не уточнили, как скажется на их бизнесе увеличение налоговой нагрузки.
Вместе с тем, по мнению источника "Коммерсанта", вводить НДПИ на попутный нефтяной газ абсурдно, поскольку это побочный продукт и нигде в мире его не облагают налогом.
Другой собеседник издания отметил, идея Минфина может спровоцировать раскол в отрасли, поскольку льготы получают две компании, а расплачиваться придется всем. Кроме того, он допустил, что таким образом ведомство хочет просто избежать льгот.
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16 августа, 13:00Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Приятный побочный эффект". Российские нефтяники заработали на санкцияхАмериканские санкции увеличили спрос на российскую нефть, это позволило экспортерам заработать почти $1 млрд, сообщает Bloomberg. В эфире радио Sputnik директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов прокомментировал эти данные.
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Обсудить 18
Павел ФедоровГазпромРоснефтьМинистерство финансов РФЭкономика
Популярные комментарии
А они это бремя спустят на людей)
22 августа, 08:44
k krim trait
1600500
Кому принадлежит офшорная роснефть и газпром ?
22 августа, 08:48
Извините я специально
1530200
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