Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет "Ъ"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Министерство финансов может повысить налоговую нагрузку на всю нефтяную отрасль, пишет " Министерство финансов может повысить налоговую нагрузку на всю нефтяную отрасль, пишет " Коммерсант " со ссылкой на источники.

Как уточняется, это могут сделать с целью компенсировать 600 миллиардов рублей выпадающих доходов бюджета, возникающих в том случае, если "Роснефти" и "Газпром нефти" предоставят налоговые льготы для Приобского месторождения, которое считается высокообводненным, а его запасы — трудноизвлекаемыми.

"Роснефть" разрабатывает северную часть Приобского месторождения, "Газпром нефть" — южную. Первая компания просит десятилетний вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на 46 миллиардов рублей в год, вторая же — вычет на 13,5 миллиарда рублей ежегодно с 2020-го, сообщает газета.

В Минфине уточнили, что предоставление льгот Приобскому месторождению "прорабатывается".

По словам собеседников "Коммерсанта", для компенсации ведомство рассматривает дополнительное повышение НДПИ на нефть и введение налога на попутный нефтяной газ (ПНГ) — побочный продукт добычи. Необходимый объем повышения и размер НДПИ на ПНГ не называется.

Как считают представители нефтекомпаний, при предоставлении льгот Приобскому месторождению добыча вырастет и положительно повлияет на бюджет.

Так, первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров оценил прирост добычи на своей части Приобского месторождения за весь период льгот в 70 миллионов тонн нефти, дополнительные поступления в бюджет — в 660 миллиардов рублей. По его словам, "Роснефть" проходит "оформление получения этих стимулов в федеральных органах".

Однако представители нефтекомпаний не уточнили, как скажется на их бизнесе увеличение налоговой нагрузки.

Вместе с тем, по мнению источника "Коммерсанта", вводить НДПИ на попутный нефтяной газ абсурдно, поскольку это побочный продукт и нигде в мире его не облагают налогом.