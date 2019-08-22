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РИА Новости

Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии

08:29 22.08.2019 (обновлено: 11:26 22.08.2019)
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© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
© Следственный комитет РФ
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КРАСНОЯРСК, 22 авг — РИА Новости. Экипаж самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", совершивший в конце июня жесткую посадку на севере Бурятии, представили к государственным наградам за проявленное мужество и профессионализм, сообщили РИА Новости в правительстве республики.
Авиакатастрофа произошла 27 июня в Нижнеангарске. Тогда погибли командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов, они оказались зажатыми в горящей кабине. Второй пилот Сергей Сазонов покинул самолет через передний аварийный люк. Бортпроводник Елена Лапуцкая эвакуировала всех пассажиров через багажную дверь.
Коломина и Барданова представили к ордену Мужества, а Сазонова и Лапуцкую — к медали Нестерова.

"В данный момент наградные материалы находятся на рассмотрении в полномочном представительстве президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе", — сказала собеседница агентства.

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
2 августа, 05:15РИА Новости
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
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Авиакатастрофа Ан-24 в БурятииАн-24БурятияОбщество
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