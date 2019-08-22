Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ

КРАСНОЯРСК, 22 авг — РИА Новости. Экипаж самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", совершивший в конце июня жесткую посадку на севере Бурятии, представили к государственным наградам за проявленное мужество и профессионализм, сообщили РИА Новости в правительстве республики.

Авиакатастрофа произошла 27 июня в Нижнеангарске. Тогда погибли командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов, они оказались зажатыми в горящей кабине. Второй пилот Сергей Сазонов покинул самолет через передний аварийный люк. Бортпроводник Елена Лапуцкая эвакуировала всех пассажиров через багажную дверь.

Коломина и Барданова представили к ордену Мужества, а Сазонова и Лапуцкую — к медали Нестерова.