В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Условия, выдвинутые президентом Украины Владимиром Зеленским по возвращению России в G8, являются абсурдными и оскорбительными, российское государство не торгует своими гражданами и территориями, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев.
Ранее Зеленский заявил, что возвращение России в G8 станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.
21 августа, 21:07РИА НовостиЧто говорят о возвращении России в G8 в мире
Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.
"Само предположение, что Россия может обменять более двух миллионов жителей Крыма на членство в какой-то международной структуре, мне представляется абсурдным и оскорбительным. Россия не торгует своими гражданами и территориями", - сказал РИА Новости Бахарев.
По его словам, российский статус Крыма не является предметом для обсуждения с кем бы то ни было и "тем более предметом для торга".
"Если Зеленский этого не понимает, это его проблемы", - подчеркнул депутат.
Вчера, 17:37РИА НовостиЛебедь, рак и щука
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.