В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Условия, выдвинутые президентом Украины Владимиром Зеленским по возвращению России в G8, являются абсурдными и оскорбительными, российское государство не торгует своими гражданами и территориями, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев.

Ранее Зеленский заявил, что возвращение России в G8 станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.

"Само предположение, что Россия может обменять более двух миллионов жителей Крыма на членство в какой-то международной структуре, мне представляется абсурдным и оскорбительным. Россия не торгует своими гражданами и территориями", - сказал РИА Новости Бахарев.

По его словам, российский статус Крыма не является предметом для обсуждения с кем бы то ни было и "тем более предметом для торга".

"Если Зеленский этого не понимает, это его проблемы", - подчеркнул депутат.