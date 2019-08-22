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РИА Новости

Роскачество проверило электрочайники на безопасность

08:23 22.08.2019
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© Fotolia / Adam GrykoЧайник и чашки
Чайник и чашки
© Fotolia / Adam Gryko
Чайник и чашки. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Роскачество исследовало электрические чайники 30 моделей, в восьми случаях выявлено наличие формальдегида, говорится в сообщении организации.
"Эксперты Роскачества повторили обычный день потребителя: вскипятили воду в чайнике, оставили ее на 12 часов, а затем вновь нагрели. Как показали результаты испытаний, формальдегид обнаружен в воде в чайнике после кипячения в восьми из 30 случаев. Более того, в трех моделях чайников значения количества формальдегида в воде росли: после каждого следующего кипячения вода ухудшала свои показатели", - сообщается в пресс-релизе.
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Из-за отсутствия таких требований в законодательстве РФ формальдегид, выделяющийся из корпуса чайника, не может быть признан дефектом изделия. Но так как он вместе с кипяченой водой попадает в организм человека, причем в количествах, превышающих санитарно–эпидемиологические требования к водопроводной воде, то может оказать негативное воздействие на потребителей, отмечает замруководителя Роскачества Андрей Белоусов.
Всего было проверено 30 моделей электрочайников объемом 1-2 литра от 23 производителей (Россия, Польша, Китай, Турция) в ценовом диапазоне от 487 до 7880 рублей. Чайники проверялись по 159 показателям качества и безопасности.
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Большая часть моделей, за исключением четырех, прошла испытания на безопасность, заключавшиеся в динамических перегрузках по напряжению, проверке защиты от поражения током, токоведущих частей, влагостойкости.
Проверка химической безопасности показала, что ни один электроприбор не выделяет в кипяченую воду такие вещества, как бор, хром, никель и свинец. Между тем, чайники трех моделей на разных стадиях кипячения выдели в воду органические образования, которые могут создавать в организме вредные вещества, отмечается в сообщении.
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Мощность, указанная в маркировке, в пяти случаях была выше или ниже фактической. В четырех случаях было выявлено расхождение указанного в инструкции и на корпусе возможного минимального количества воды, в 18 – несоответствие заявленного и измеренного объема чайника.
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РоскачествоАндрей БелоусовРоссияОбщество
Популярные комментарии
Так а что за модели то? Без названия моделей эта новость и гроша ломаного не стоит.
22 августа, 09:50
НОНижний Одес
1300001
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