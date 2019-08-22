Роскачество проверило электрочайники на безопасность

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Роскачество исследовало электрические чайники 30 моделей, в восьми случаях выявлено наличие формальдегида, говорится в сообщении организации.

"Эксперты Роскачества повторили обычный день потребителя: вскипятили воду в чайнике, оставили ее на 12 часов, а затем вновь нагрели. Как показали результаты испытаний, формальдегид обнаружен в воде в чайнике после кипячения в восьми из 30 случаев. Более того, в трех моделях чайников значения количества формальдегида в воде росли: после каждого следующего кипячения вода ухудшала свои показатели", - сообщается в пресс-релизе.

Из-за отсутствия таких требований в законодательстве РФ формальдегид, выделяющийся из корпуса чайника, не может быть признан дефектом изделия. Но так как он вместе с кипяченой водой попадает в организм человека, причем в количествах, превышающих санитарно–эпидемиологические требования к водопроводной воде, то может оказать негативное воздействие на потребителей, отмечает замруководителя Роскачества Андрей Белоусов.

Всего было проверено 30 моделей электрочайников объемом 1-2 литра от 23 производителей (Россия, Польша, Китай, Турция) в ценовом диапазоне от 487 до 7880 рублей. Чайники проверялись по 159 показателям качества и безопасности.

Большая часть моделей, за исключением четырех, прошла испытания на безопасность, заключавшиеся в динамических перегрузках по напряжению, проверке защиты от поражения током, токоведущих частей, влагостойкости.

Проверка химической безопасности показала, что ни один электроприбор не выделяет в кипяченую воду такие вещества, как бор, хром, никель и свинец. Между тем, чайники трех моделей на разных стадиях кипячения выдели в воду органические образования, которые могут создавать в организме вредные вещества, отмечается в сообщении.